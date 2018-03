Livet på Vestegnen: Sukker efter forår

Der kommer flere cyklister på vejene og løberne begynder at stige i antal. Selv løber jeg ikke for tiden. Det er som om motivationen ikke rigtig er der. Til gengæld så har jeg et ønske om at begynde at gå tur i lokalområdet. Lidt old-school måske, men ikke desto mindre stadig en god måde at få rørt sig lidt på. Når nu det ikke skal være de der løbeture mere.

Også forskellige fællesskaber trives og skyder frem, når foråret kommer. Det kan være, at du bare er ude og lufte din hund. Eller du mødes et par, der spadserer en aftentur. Man møder bare flere mennesker ude om foråret end i vinterkulden og mørket. Det giver en god fornemmelse i maven og et smil på læben. Det er som om, at vi alle vågner lidt, når blomsterne også vågner. Vi gør os klar til forår med en smittende glæde. Jeg synes altid, at glæden over forårets kommen er at spore hos os alle på Vestegnen.