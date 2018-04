Stop brokkeriet - og sæt pris på fx de smukke solnedgange.

Livet på Vestegnen: Stop brokkeriet

Vestegnen - 14. april 2018 kl. 06:58 Af www.birgitte-b.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om at sætte pris på de gode oplevelser, i stedet for at brokke sig over ting, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Her er hendes indlæg:

Hvor længe - og hvor meget - kan man blive ved med at brokke sig over det manglende forår på Vestegnen? I skrivende stund er der desværre ingen tegn på sol og varme, men heldigvis er det danske vejr jo ret lunefuldt og kan skifte over nat.

Egentlig er der jo intet at gøre og det er nok også derfor, at jeg har det svært med brok generelt. For det handler ofte om nogle negative holdninger, til ting som alligevel slet ikke står til at ændre.

»Kom lad os brokke os, det er nok det, vi har det bedst med« - sådan synger TV2 i én af deres sange. For det er så dansk at brokke sig. Det er ikke fordi, jeg selv er hellig. Jeg falder også nogle gange i med at brokke mig over dit og dat. Problemet med brok er bare, at det griber om sig. Det skaber dårlig stemning og spreder sig.

Når andre brokker sig hele tiden, ja, så bliver jeg godt nok ret træt. Hele tiden er der noget galt. Og det er ikke fordi, man ikke må være utilfreds, men brok gør jo ikke godt. Tværtimod så opbygges der en virkelig dårlig stemning. Jeg siger ikke, at vi alle skal rende rundt med lyserøde briller og altid tro, at alting er godt. Til gengæld er unødvendig og konstant brok over ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, nødt til at blive skåret lidt ned. For det dræner os alle og giver ikke noget godt igen.

Det er jo ikke en tilfredsstillelse at brokke sig over, at der flyder affald på åben gade. Til gengæld får man en god fornemmelse i maven, ved at samle affaldet op og smide det i en skraldespand. Hvis man er utilfreds over ting, så er det nemlig bedre at handle. Det giver mere end en hel masse snak. Det behøver ikke være de store forandringer. Man kan sagtens blot give tingene en anden vinkel eller lave et par justeringer i hverdagen. På den måde kan vi alle være med til at brokken træder lidt i baggrunden.

Det kan dog være svært at gøre noget ved det manglende forårsvejr. Så indtil vi får forår og sol på Vestegnen, så vil jeg sætte pris på min varme vinterfrakke og de smukke solnedgange, som frostvejr og blå himmel også kan give.