Brug de lokale butikker og de lokale tilbud om oplevelser, skriver Birgitte i denne uges blogindlæg.

Livet på Vestegnen: Støt de lokale virksomheder

Vestegnen - 27. september 2020 kl. 06:57 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om konsekvenserne af corona-restriktionerne, og hun opfordrer til at støtte lokalt. Her er hendes indlæg:

Der er altid mange gode grunde til at støtte sit lokalområde. Særligt nu hvor vi på Vestegnen igen er underlagt corona-restriktioner. Det er vildt, som smitten svinger i omfang i hele Danmark, men jeg må desværre indrømme, at Vestegnen har været hårdt ramt lige siden den første opblomstring af coronasmitte.

Vi skal simpelthen blive bedre til at huske at spritte og vaske hænder, holde afstand til hinanden og ikke mindst blive hjemme, når man er syg. Og på et lidt andet plan så skal vi beskytte vores lokalområde. Og det kan vi bla. gøre ved at huske ovenstående regler for begrænsning af smitte - men i høj grad også ved at handle lokalt og støtte op om de tiltag, der er i vores lokalområde.

For det er ikke nemt at være erhvervsdrivende på Vestegnen for tiden. Mange er blevet ramt af den store lock-down i foråret og har svært ved at få tingene til at løbe rundt. Betyder det noget, om du køber din Lotto-kupon i København eller i din lokale kiosk henne om hjørnet? Og at du lige går en tur igennem dit lokale center, når du lander fra toget og køber ind til madpakken. Og hvis du alligevel en dag ikke gider lave mad, så kan du jo lige købe din take-away hos din lokale pizzamand. Så ja, det er af stor betydning, at du bruger de lokale butikker. Jeg kan nærmest ikke præcisere nok, hvor vigtigt det er at støtte dine lokale butikker og shopping centre.

Og når vi så er inde i butikkerne, så husk at der stadig er corona på Vestegnen. Jeg synes, der er en tendens til at nogle glemmer god afstand og at spritte af i butikkerne. Men det er super vigtigt, for at vi ikke spreder smitten og derved får videregivet det til nogle, som ikke kan stå imod corona. Så der er masser af muligheder for at tage hånd om og hjælpe de lokale butikker og erhvervsdrivende. At støtte det lokale kan betyde meget for de mange, men måske rigtig lidt for dig.

Vestegnen kan godt komme igennem denne coronakrise, men det kræver en fælles indsats fra os alle. Også en indsats med at støtte op om vores lokalsamfund. Så jeg håber, at vi kan stå sammen på Vestegnen og derved få vendt denne svære situation.