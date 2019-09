Birgitte er en helt almindelig kød-spiser - men håber, at vegetarer og veganere på Vestegnen får bedre muligheder.

Livet på Vestegnen: Større udvalg af vegetarmad

Vestegnen - 15. september 2019

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Selv om hun er kødspiser, så vil hun gerne have flere muligheder for at spise vegetarmad på Vestegnen. Her er hendes indlæg:

Jeg er ikke vegetar eller veganer. Jeg er en helt almindelig kød-spiser. Jeg er nok meget gennemsnitlig. Jeg har ikke brug for at få kød hver dag. Jeg vælger gerne bøffen fra til fordel for fisk eller kylling. Og jeg holder gerne kødfrie dage.

Jeg tror aldrig, at jeg kan blive sådan fuldblods vegetar. Jeg er simpelthen for kræsen med bønner, quinoa, perlebyg, kikærter og tofu. Måske er det, fordi jeg ikke er vokset op med de alternativer. Da jeg var barn kom grøntsager ud af en frostpose eller bestod af agurk, tomat og kinakål. Nu svømmer markedet over med både gryn, linser og grøntsager. Der er rigeligt at vælge imellem.

Men jeg har alligevel svært ved at vænne mig til alle de nye grønne alternativer. Jeg er ikke så grøntsags-forskrækket, men der er alligevel også en del grønt, som jeg ikke spiser. Sådan noget som fennikel, glaskål og artiskok. Slet og ret fordi jeg ikke bryder mig om det.

Jeg er heldig at have adgang til en kantine, som er virkelig god til at lave forskellige vegetar tilbud og skønne salater. Jeg spiser dem også - det er herigennem, jeg har fundet ud af, hvad jeg godt kan lide - og hvad jeg virkelig ikke er fan af.

Jeg kan godt finde på at vælge vegetar alternativ, når jeg skal spise ude. Vegetar pizza kan ofte være virkelig lækkert. Desuden er de fleste salater super smagfulde - også uden fisk eller kød i. En god pastaret kan sagtens være uden kød. Og det indiske køkken, som jeg jo er stor fan af, byder på flere dejlige vegetariske alternativer.

Jeg har for nyligt læst, at der på Vestegnen ikke var mange vegetariske eller veganske alternativer, når man skulle ud og spise. Både udvalget på menukortet hos eksisterende restauranter, men også nye 100% vegetariske restauranter er åbenbart ret lille på Vestegnen. Der er selvfølgelig et stort udbud af alle slags køkkener i København, men jeg tror nu også, at det store udbud vil sprede sig til Vestegnen. Det er helt sikker svært for »rene« vegetar-restauranter at finde fodfæste, men jeg tror, at tiden efterhånden er moden til det.

Der skal jo være noget for alle - og derfor håber jeg også, at eksisterende restauranter og caféer på Vestegnen vil inkludere flere vegetariske og veganske retter i deres menukort. For det kunne jo også være en inspiration for os kødspisere til en gang imellem at droppe kødet og vælge et grønt alternativ.