Se billedserie Julesmåkager er en tradition, som godt kan fastholdes - corona eller ej.

Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen: Skal vi forlænge julen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen: Skal vi forlænge julen?

Vestegnen - 20. december 2020 kl. 06:52 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun drømmer om, at kunne bevare julehyggen lidt længere. Her er hendes indlæg:

I julesangen varer julen lige til påske... eller til fastelavn. Og på en eller anden måde ville jeg ønske, at det kunne lade sig gøre at forlænge julen helt til påske. At vi kunne bevare den fine julestemning og hyggen igennem hele vinteren og de grå måneder og bare glemme alverdens sygdom og ulykke.

For jeg er ved Gud så uendelig træt af hele situationen med corona. Det føles virkelig som om, at det har varet for evigt. Jeg kan stort set ikke huske et år 2020 uden nogle eller flere restriktioner, bekymringer og svingende retningslinjer. Jeg ville også ønske, at jeg ikke skulle have brugt stort set hele året med at skrive indlæg her til avisen om aktuelle corona-situationer.

Dette år har bare ikke været særlig godt. Og selv det er nok en underdrivelse. For år 2020 har bestemt ikke været som forventet. Og mange mange ting og begivenheder, som vi alle havde set frem til, har enten måtte flyttes eller aflyses. Det er så ærgerligt, at vi skal kigge tilbage på et år med så mange forhindringer og ting, som ikke gik i opfyldelse.

Og man kan blive lidt bange for, at hele den her corona-situation aldrig stopper. At vi skal leve med mundbind og sprit - og at afstand skal være en dominerende faktor hele næste år også. Heldigvis ser fremtiden lidt mere lys ud. Så jeg håber, at 2021 bliver året, hvor corona kommer lidt (meget) på afstand og vi kan begynde at leve livet mere normalt igen.

Her i december har jeg også prøvet at holde fast i de traditioner, som er mulige selv med corona i baghovedet. Vi har bagt småkager - virkelig mange forskellige slags. Her i blandt en masse nye slags. Vi skal holde julefrokost med alle traditionelle retter. Også selv om vi kun bliver de allernærmeste.

I år har jeg desuden besluttet at skrive ekstra mange julekort til familie og venner. For der er mange, som jeg har måtte undvære at se i år - og en lille hilsen glæder altid i den travle juletid.

Lad os nyde denne jul, så godt det kan lade sig gøre. Selv om vi ikke nødvendigvis kan samles en masse mennesker eller være sammen med familie og venner fra nær og fjern. Det bliver jo jul alligevel, trods vores afsavn.

Jeg håber, at I alle på Vestegnen får en rigtig glædelig jul og et godt og festligt nytår.