Vi skal holde afstand og så huske, at der er rigelig med plads til os alle på Vestegnen.

Livet på Vestegnen: Sammenhold i en coronatid

Vestegnen - 19. april 2020

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Og midt i en tid med coronavirus opfordrer hun til at holde sammen. Her er hendes indlæg:

I skrivende stund er vi i gang med fjerde uge af et nedlukket samfund på grund af corona-virus. Og det er vist ikke gået nogen forbi, at vi befinder os midt i en krise. En grim sygdom har spredt sig over hele verden og har også ramt Vestegnen.

Corona har allerede gjort en masse ting ved vores lokalsamfund. Vores børn har været hjemme i lang tid og måske har vi også selv været hjemme. Vores lokalsamfund kører på absolut lavest blus. Butikker er lukket og arrangementer er aflyst.

Denne periode har til gengæld betydet, at flere har fået øjnene op for de mange dejlige udeområder, som vi har på Vestegnen. Der er masser af gode steder, hvor vi har kunne nyde udelivet i de sidste mange uger. For det er jo stort set det eneste, vi har kunne (og måtte) gøre. Så både stranden og skoven har været flittigt besøgt. De fleste mennesker tager gode hensyn til andre og der har endda været ros fra politiet over vores opførsel i det offentlige rum. Vi skal holde afstand og så huske, at der er rigelig med plads til os alle på Vestegnen. Vi behøver ikke alle samles på det samme sted.

Sammenhold på Vestegnen

Sammenholdet, som er kendetegnet for Vestegnen, står sin prøve i disse tider. For selv om vi er ovre den værste tid lige om lidt, så er der stadig brug for mådehold, afstand og rene hænder. Husk at tage hensyn til andre. Lad være med at klandre andre for, at de ikke gør som dig. Det gør ikke noget godt at gøre sig til dommer over andre. Vis overbærenhed for at alle ikke har samme overskud som dig selv. Brug i stedet tid på at hjælpe andre. Dem som ikke selv kan købe ind. Gå tur sammen og sig hej og vink, når vi passerer hinanden. Køb lokalt og støt de små erhvervsdrivende, så meget som muligt. Det er nu, det hele skal fungere ved fælles hjælp.

Hvordan fremtiden ser ud, når vi kommer over det værste - ja, det er der ingen, der kan spå om. Det vil helt sikkert ikke være det samme Vestegnen, som vi kendte engang. For vi skal i en lang fremtid stadig tage forholdsregler for at undgå at smitte hinanden. Der vil være ting, som ikke går tilbage til normalen.

Jeg håber dog, at vi kommer godt igennem denne coronakrise og ud på den anden side som en anderledes, men stadig genkendelig Vestegn.