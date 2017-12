Sæt pris på julestemningen på Vestegnen.

Livet på Vestegnen: Sæt pris på julestemningen

Vestegnen - 10. december 2017 kl. 10:53 Af www.birgitte-b.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - denne gang inspireret af juletiden og julestemningen på Vestegnen. Her er hendes indlæg:

Så er det blevet december. Og så er det snart jul. Nogle gange kan jeg slet ikke forstå, at tiden går så hurtigt. Det er allerede jul. Jeg har fornemmelsen af, at det lige har været sommerferie og efterår.

I takt med at jeg er blevet ældre, så elsker jeg også julen en lille smule mere. Jeg synes, det er så skønt, når julestemningen sniger sig ind på folk. Det er som om, at alle bliver en lille tand gladere og lidt mere overbærende. Vi accepterer, at denne måned går med at komme hinanden ved i forskellige sociale sammenhæng.

Der er også virkelig mange mennesker på Vestegnen, der begynder tidligt med at sætte lys op. Det varmer bare i den kolde og mørke november. I december giver vi den endnu mere gas. Med julelys, nissemænd og dekorationer. Faktisk sætter vi jo ikke så meget lys udenfor for vores egen skyld. Vi er jo ikke dem, der ser dem mest. Det gør til gengæld alle andre, der går forbi. Faktisk har den store oppyntning ikke indflydelse på, om man fejrer jul eller ej. Jeg ser mange lys flere steder - også der, hvor jeg ved, at der ikke holdes jul. December og julestemning gør noget ved os.

Der er i december ofte mennesker alle vegne. Julemarkeder skyder op overalt og shoppingcentre er godt besøgt. Der er meget trafik på vejene og i den offentlige transport. Vi skal frem og tilbage hele måneden. Det sætter vores tålmodighed på prøve. Alligevel er der ofte plads til et smil og tålmodighed med andre.

Vi kommer mere ud end vi plejer i den mørke tid, for vi skal til julefrokoster og julekomsammen og julestuer. Vi skal også ud og fælde juletræ (eller bare købe et) og der er gaver til nissespil og nissevenner, som skal købes. Vi mødes og er sammen på kryds og tværs. Vi sætter tid af til at give lidt af os selv og lærer noget nyt om andre. Jo, december måned er noget helt specielt. Også på Vestegnen. Vi investerer tid og overskud i hinanden. Vi giver gaver. Vi spiser sammen mere end vi plejer. Vi hygger om hinanden og med hinanden.

Jeg elsker jul på Vestegnen. Og jeg håber, alle husker at sætte pris på julestemningen på Vestegnen. Og at vi kan bevare den stemning helt ind i det nye år.