Livet på Vestegnen: Så blev det efterår

Vestegnen - 18. oktober 2020 kl. 06:33 Af www.birgitte-b.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om at tage en tur ud i Vestegnens flotte natur. Her er hendes indlæg:

Efteråret er her. Årstiden hvor vi begynder at være mere indenfor og hygge os. Den varme kakao og tæpper og mørket, der langsomt sniger sig ind på vores døgns vågne timer. Det er tid til at gå lange ture i skoven og til at begejstres over de mange flotte farver. Så hvis du er heldig at have efterårsferie, så vil jeg klart anbefale en tur ud i lokalområdet på Vestegnen.

Det er måske sidste år, jeg skal ud og samle kastanjer med min yngste søn. Sådan har jeg tænkt de sidste tre år, for han er trods alt 15 år nu. Det er dog lykkedes mig alligevel at komme ud og finde lidt kastanjer på en dejlig gåtur. For med en kastanje i lommen kan man ikke gå helt galt. Jeg ved ikke noget bedre end følelsen af en helt glat og kølig kastanje. Det er for mig indbegrebet af efterår. Sammen med de mange røde, gule og brune farver på træerne, som sammen varmer hele byen op.

Efteråret i år er en del anderledes end de forrige år. Det skyldes selvfølgelig Corona og de mange tiltag, som vi har fået i vores lokalsamfund. Ansigtsmasker, håndsprit og begrænset kram og håndtryk er efterhånden blevet en fast del af vores dagligdag, som vi mere eller mindre har vænnet sig til. Artiklen fortsætter under billedet

Og selv om det ikke er til at spå om fremtiden, så må vi lige nu se i øjnene, at corona nok vil præge hele vores efterår - også her på Vestegnen.

Jeg tror, mange frygter efteråret - måske især i år - men det er jo en naturlig del af årstidernes skifte. Jeg er personligt vild med at bo i Danmark, fordi årstiderne skifter og at det skaber så mange variationer i vores natur. Selvfølgelig er jeg ikke vild med regn og rusk, men jeg holder fast på, at de årstidsskift alle er lige skønne på hver deres måde. Med efteråret kommer kulden og jeg selv har jeg endnu til gode at indvi mine vanter, men det er altså meget snart. Men den skarpe kulde og morgener med rimfrost og kold ånde er nogle af de dejligste ting ved efteråret, hvis du spørger mig.

Efteråret kan være noget så skønt og om ikke andet, så er det en gratis og corona-venlig aktivitet, som kan nydes på de gode dage med sol og blå himmel. De mange udearealer på Vestegnen er nemlig perfekte til en gåtur i naturen. Og hvorfor ikke nyde lokalområdets smukke natur, når nu efteråret alligevel er her...

