Livet på Vestegnen: Lokalområder i forandring

Vestegnen - 18. januar 2020 kl. 06:57 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Og siger godt nytår med fokus på alle de forandringer, som i disse år præger Vestegnen. Her er hendes indlæg:

Godt nytår! Kan man egentlig stadig sige godt nytår, når vi allerede er midt inde i januar?

Jeg har holdt en dejlig lang juleferie, både fra avisen og fra mit 'rigtige' arbejde. Det har været skønt, afslappende og meget tiltrængt. Nu er jeg i gang igen og siden jeg er her i avisen for første gang i et helt nyt årti, så siger jeg det altså - godt nytår!

Et helt nyt årti har vi taget hul på. Ikke bare et nyt år, men 2020. Vi har forladt 10'erne med en Vestegn, der både er stærkt funderet, men også i fuld udvikling på ret mange måder. En Vestegn, som dog samtidig også ligner sig selv så meget, at min bror ofte påpeger, at der ikke er meget ændret, siden han flyttede herfra for snart 15 år siden.

Vestegnen kommer som alt andet også ind i det nyt årti - og det kommer vist ikke til at gå stille af sig. Der er mange planer i spil, som der altid er på et sådan nyt år. En frisk start og en forsættelse af mange gode ting.

Vil vi mon forblive de samme her på Vestegnen, når vi kigger tilbage om 10 år? Det er svært at spå om. Jeg tror dog, at vi vil kunne genkende den samme ånd, det samme lokalområde og det samme sammenhold mellem dem, der bor på Vestegnen. Og helt sikkert er det nok også, at en del nye mennesker vil være kommet til, da vores område er i høj kurs for tilflyttere.

Der er ikke nogen tvivl om, at vores lokalområde vil mærke et skift i beboere. Der er en del udskiftning allerede i de eksisterende boliger og der kommer også nye boliger til, som giver nye borgere. Spørgsmålet er, hvor meget det vil forandre Vestegnen? Ingen kan spå om fremtiden, men jeg oplever allerede nu, at folk ikke kun flytter hertil på grund af vores natur, åbne vidder, lokalsamfund - men særligt også fordi de godt kan lide den stemning og følelse, der er her på Vestegnen.

Jeg selv er jo vild med Vestegnen og ønsker ikke, at tiden skal stå stille for os. Vi skal gå gennem 20'erne med et åbent sind og en positiv indstilling til forandringer i vores område. For forandring kan være godt for os, så længe vi husker at tage hånd om den særlighed, vi har herude. Jeg glæder mig til at følge med i det næste årti og se, hvor vi og Vestegnen ender.

