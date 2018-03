Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen: Kan du genkende dit boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen: Kan du genkende dit boligområde

Vestegnen - 19. marts 2018 kl. 12:19 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om udsatte boligområder. Her er hendes indlæg:

For tiden er der meget snak i medierne om ghettoer. Regeringen barsler med forskellige udspil for at afskaffe ghettoer. En opgørelse fra december 2017 viser, at der på Vestegnen er to ghetto-områder (begge områder er beliggende i Høje-Taastrup Kommune).

Ghettoer er i øvrigt i Danmark defineret som »fysisk sammenhængende almen boligafdeling, som opfylder fem kriterier«. De kriterier handler bla. om sammensætningen af mennesker uden for arbejdsmarkedet, antal mennesker uden uddannelse og antal med ikke-vestlig baggrund. Der er desuden en grænse omkring indkomst og procentdel kriminalitet.

For nogle vil dette måske komme som en overraskelse. Altså at vi har ghetto-områder. For andre vil det måske være sådan, at man ikke kan genkende sit eget boligområde i beskrivelsen af »belastet område« eller »ghetto«. Det er så underligt at læse i avisen, at Vestegnen er et belastet område. Det er svært at acceptere, at andre har den opfattelse af steder og områder, hvor vi bor og arbejder.

Til gengæld skal vi ikke lukke øjnene for, at vi har nogle udfordringer på Vestegnen - ghetto eller ej. Nogle ting som gør at visse boligområder godt nok ikke er klassificeret som ghetto, men som netop er belastede af den ene eller anden grund. Heldigvis er der masser af tiltag på Vestegnen, for at ændre de problemstillinger vi har i nogle boligområder. Selv om der kun er to ghetto-områder på Vestegnen, så er det jo ikke ønskværdigt, at der skal komme flere.

Brand- og politikadetterne er gode eksempler på, hvordan man f.eks. kan arbejde med unge fra de belastede områder. Junior kadetordningen er et rollemodels projekt, som bla. hjælper med at styrke de unges tro på sig selv. Det er også med til at fastholde et positivt forhold mellem unge og myndighederne. Jeg har selv overværet en af disse kåringer af unge kadetter. Det var virkelig en stor dag. Både for dem selv, men i høj grad også for deres familie, som var virkelig stolte af, at de er en del af de nye kadetter.

Det er i høj grad vigtigt, at fokus sker med en positiv indstilling og et ønske om at ændre på tingene. Ofte er det ikke viljen der mangler, men at parterne taler forbi hinanden. Eller at de bliver påvirket af mediebilledet. Jeg håber, at vi i fremtiden vil se gode initiativer som ovenstående rundt omkring i alle boligområder. Hvem ved, måske er Vestegnen slet ikke på ghetto-listen næste gang den bliver præsenteret?!!