Livet på Vestegnen: Kampdag er også godt

Vestegnen - 27. april 2018 Af www.birgitte-b.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om de udfordringer, der kan være i forbindelse med en kampdag på Brøndby Stadion. Her er hendes indlæg:

Fodboldsæsonen er gået ind i slutspillet. Det betyder, at min hjemby til tider bliver omdannet. Fra en lille søvnig forstadsby med knap så meget trafik, til en stor trafikprop og mennesker overalt. Folk som går på vejen, tisser i buskene og er højtråbende. Perioder hvor det er stort set umuligt at bevæge sig udenfor, hvis formålet ikke er at komme på stadion.

Det betyder også, at parkering kan være ualmindelig svært (eller bare helt umuligt). Og det med at køre fra den ene bydel til den anden, er temmelig besværligt (igen, bare helt umuligt. Det er afprøvet og ikke med succes). Både tog og busser er fyldt med tilskuere og kræver også sin plads. Under alle omstændigheder så må man være indstillet på, at ting som transport tager det længere tid på sådanne kampdage.

Til gengæld er det hele ikke negativt. For kampdage betyder f.eks., at min bror kommer helt fra Fyn og jeg dermed får set ham lidt mere end normalt. Det betyder også, at byen fyldes af sang og mange mennesker. Det bliver en dejlig summen af forventning og glæde. Der valfartes af mange forskellige typer fra nær og fjern til stadion. De omkringliggende caféer og værtshuse fyldes godt op og gaderne beklæbes med store bannere eller anden udsmykning.

Så det er på med den overbærende attitude og frem med smil og 'pyt'. Hvis vi alle sammen husker, at det kun er den ene dag, så går det nok. For kampdage er samlingspunkter og for det meste af den gode slags. Så må vi, der bor her i byen, trække vejret lidt ned i maven og trods alt være glade for, at holdet fra Vestegnen klarer sig rigtig godt for tiden.

For rigtig manges vedkommende, så betyder kampdagen ikke det store. Andet end, at der er fest i byen. I det daglige er sammenholdet mere usynligt. Selv om mange nok vil mene, at det er en underliggende tone, der løber gennem hele byen.

For de fleste betyder kampdage dog også, at der skabes fællesskab. For selv om man ikke er fodboldfan eller særlig interesseret i kampdage, så betyder det alligevel lidt, at vi har et (godt) hold på Vestegnen. Et hold, som vi kan følge og som kan bringe os sammen. En fælles udgangspunkt for vores samtaler og en fælles identitet. Sammenholdet på Vestegnen går ikke nødvendigvis gennem fodboldklubben, men det hjælper bestemt på det.