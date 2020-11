Se billedserie Vi har brug for hygge på Vestegnen i en mørk tid.

Livet på Vestegnen: I gang med hyggen

Vestegnen - 29. november 2020 kl. 09:37 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om at hygge og tænde lys i mørket. Her er hendes indlæg:

Det er utrolig hurtigt, som Vestegnen er blevet pyntet op til jul i år. Eller i hvert fald er der sat masser af lys op udenfor og indenfor. Jeg har gået forbi flere lys-pyntede altaner og haver allerede i begyndelsen af november. Og mange storcentre og supermarkeder var også hurtige til at pynte op med masser af lys, kugler og juletræer.

Jeg tror, det er fordi, vi har brug for noget hyggeligt at se frem til. Corona gør, at vi alle er meget hjemme og derfor trænger vi til at gøre tingene lidt hyggelige på hjemmefronten. Som modsætning til al det ude i verden. Smittetal og præsidentvalg og terror - det er alt sammen noget, som rammer os og medierne er fyldt med "dårlige" nyheder, statistikker og tal.

Lys og farver er det, som skal hjælpe os igennem de mørke måneder. Og forventningen om jul kan holde selv mit humør oppe i disse ellers lidt dystre corona-tider. For trætheden ved hele situationen er ved at sætte sine spor overalt i vores lokalområde.

Personligt pynter vi først op til jul, når vi rammer weekenden med 1. søndag i advent. Det er hyggeligt, at gense al julepynten, som står hele december... Eller næsten - for omkring den 28. december piller jeg det hele ned og pakker væk indtil næste gang.

Særligt i år tror jeg, der er brug for at holde de mange juletraditioner i hævd. I hvert fald de af dem, som det kan lade sig gøre at holde under den nuværende corona-situation. Selv om julefrokosterne er aflyst, så kan man jo godt spise en god frokost hjemme. Man kan købe take-away eller lave frokosten selv og nyde den med de nærmeste - hvad enten det er familie eller venner. Det er også muligt at holde en digital julefrokost eller bare gå en lang tur i skoven eller ved stranden og snakke sammen.

Der er nemlig også brug for, at vi dyrker vores sociale liv her under Corona. Man skal huske at mennesket i bund og grund er sociale væsener. Vi har et behov for at se andre. Også selv om det er virtuelt eller på en gåtur.

Og lige nu er der noget hyggeligt over Vestegnen, når mørket falder på og lysene bliver tændt i haver og på altaner. Så lad os alle tænde lidt lys her i mørket og se, om vi kan få hyggen tilbage i stuerne i disse mørke dage.