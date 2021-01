Man tør næsten ikke tro på det gode i 2021, lyder det fra Birgitte.

Livet på Vestegnen: Hvad tør vi tro på i 2021?

Vestegnen - 10. januar 2021 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun ser tilbage på et år, hvor næsten alt drejede sig om corona - men tør man virkelig tro på, at alt bliver bedre her i 2021? Her er hendes indlæg om håb og drømme:

Jeg tror aldrig et nyt år har været så længe ventet. I hvert fald har dette nytår nok været en speciel overgang for mange. Der har været en kæmpe trang til at lægge året 2020 og alle dets ulyksaligheder bag sig og komme videre med et sprit nyt år.

Det blev dog et meget ambivalent nytår. For man tør næsten ikke tro på det gode i 2021, efter hvad det gamle år bød os. Nytåret blev da heller ikke nogen stor fest, selv om jeg fornemmede en ivrighed efter at sige farvel til det gamle år med en kæmpe tju-bang fest. Det faktum, at alt stort set var lukket ned og med forsamlingsforbud gjorde dog, at de der kæmpe nytårsfester (også) måtte udskydes til det nye år.

Jeg har en kalender fyldt med fester og fødselsdage, koncerter og konfirmationer som skal løbe af staben her i det nye år. Spørgsmålet er, om det bliver udskudt eller aflyst igen - eller om vi går mod mere normale tilstande. Vaccinen til at bekæmpe corona er jo allerede i fuld gang med at blive rullet ud over hele Danmark. Jeg tør næsten ikke tro på, at det er sandt.

Og året 2021 - jeg skal lige smage på det... Det gamle år har lært mig, at man umuligt kan spå om det nye. Jeg ved ikke helt, hvad jeg forventer, men det er nok ikke det store oven på det 2020, vi har sagt farvel til. Jeg har til gengæld flere håb og drømme for det nye år. Det tror jeg, at mange overalt i hele landet har. Tænk hvis man igen kunne have en Vestegn, som ligner den, vi havde før corona.

Året bliver - trods alt udefrakommende og uforudsete begivenheder - et år, hvor vi er i rivende udvikling på Vestegnen. Vi skal byde endnu flere beboere velkommen i vores nye boliger overalt i området. Der bygges på gade og vej i stor stil. Vi får flere boliger og bedre infrastruktur.

Vi er en Vestegn i rivende udvikling - endda trods corona - og det skal vi være stolte af. De nye borgere vi kan byde velkommen på Vestegnen i 2021 skal være med til at forme vores lokalområde de næste mange år.

Det bliver spændende at følge udviklingen af Vestegnen i 2021... Så måske er der alligevel en del gode (og sikre) ting i vente for os på Vestegnen.

