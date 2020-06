Livet på Vestegnen: God sommer

Sommeren på Vestegnen bliver en anderledes en af slagsen.

Vestegnen - 21. juni 2020 kl. 06:49 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om en sommer på Vestegnen, der bliver lidt anderledes end den plejer at være. Her er hendes indlæg:

Måske bliver det sommer på Vestegnen i år? Kalenderen siger i hvert fald, at vi er gået ind i sommeren. Dog er det ret sikkert, at lige præcis denne sommer bliver en meget anderledes én af slagsen for de fleste.

Vejret kan vi jo ikke styre, andet end at håbe på sol og varme. Men mange andre ting kan vi selv være med til at påvirke. I år sætter coronavirus og restriktioner i den forbindelse sit præg på sommeren på flere forskellige måder. Vi kan ikke rejse ud til storbyer eller varme feriedestinationer, som vi plejer i sommerferien. Vi kan pt. ikke mødes eller forsamles ret mange mennesker på samme sted. Og hvis vi samles på stranden eller i skoven skal det være med god afstand. En noget anderledes sommer end hvad de fleste af os nok havde tænkt sig. Ydermere så har vi på Vestegnen i det seneste stykke tid flere gange fået knap så flatterende omtale i medierne, idet vi stadig er et af de områder i Danmark med højst antal smittede med Covid-19. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at det skal dominere vores lokalområde. Vestegnen er heldigvis ikke gået i stå her under corona-krisen. Der er stadig en masse i gang i vores område. Mest dominerende i vores daglige færden er nok arbejdet med etableringen af Letbanen. Et anlægsarbejde som giver masser af forhindringer i dagligdagen, især for trafikken. Der er dog så småt igen lukket op på Vestegnen. Vores museums og restauranter kører med forbehold. Der spilles fodbold igen. Der er gang i skoler, SFO'er og daginstitutioner.

Alligevel så er den stadig derude - corona-virus. En usynlig virus som sætter dagsordenen for vores væremåde og omgang med hinanden. Det skal vi ikke glemme. Det er derfor rigtig vigtigt, både for os selv og vores kære - men også for vores lokalsamfund, især de erhvervsdrivende på Vestegnen - at vi husker at holde afstand samt vaske hænder eller spritte af. Derved kan vi alle hjælpe med at begrænse smitten. Og endelig huske at blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom.

Jeg håber, at efteråret på Vestegnen vil byde på andre større emner end Corona. Jeg synes bestemt, at det også har fyldt meget i mine indlæg. Men nu holder jeg sommerferie fra avisen og er først tilbage igen i august. Der håber jeg selvfølgelig, at situationen med corona-virus på Vestegnen er meget anderledes end lige nu.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer på Vestegnen.