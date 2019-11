Der er brug for boliger på Vestegnen.

Livet på Vestegnen: Gang i byggeriet

Vestegnen - 24. november 2019 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om de mange boligbyggerier, der skyder op. Her er hendes indlæg:

Der er gang i byggeriet på Vestegnen. Især nye boliger skyder op alle steder. Det er stort set ligegyldigt, hvilket område på Vestegnen man kigger på. Der nærmest hungres efter flere boliger. For vi bliver flere og flere, der gerne vil bo på Vestegnen.

En ny undersøgelse viser, at rigtig mange mennesker flytter hjem til Vestegnen, når de skal til at etablere sig. Op mod 44 procent af alle nye tilflyttere er familier, hvor mor eller far er opvokset på Vestegnen. Det giver nemlig rigtig god mening for mange at flytte tilbage til det sted, hvor man er opvokset.

Ud over "dem, som vender hjem", så er der flere, som gerne vil flytte hertil. Plus flere af os allerede bosiddende har brug for et større og mere varieret udbud af boliger på Vestegnen. Det kan nemlig være svært at få en bolig på Vestegnen. Antallet af boliger er simpelthen ikke stort nok. Derfor har vi brug for nybyggeri af flere boliger.

Kravet til boliger har ændret sig ret meget gennem tiden. I mine forældres generation var det ikke unormalt, at børn delte værelser eller at forældre sov i stuen. Generelt var man nok flere personer på færre kvadratmeter. I dag er det mest normale, at alle har et værelse hver. At vores stuer er kæmpe. At vi er flere, som bor alene. Nogle vil måske mene, at vi er mere forkælede i dag - og hvad vi skal med al den plads?!! Lige meget om man er enig eller ej, så er behovet for boliger der dog stadig.

Personligt kender jeg flere familier, der gerne vil flytte i noget større. Men at flytte i noget større uden de store økonomiske midler er ikke helt nemt. Desuden er vores familier i dag ofte sammensat med en del børn, både egne eller dine, mine og vores. De mange eksisterende boliger på Vestegnen er af ældre dato og de opfylder derfor ikke denne tids behov.

Så både mennesker som har boet på Vestegnen før, men også nye grupper som kan se fordelene i at bo på Vestegnen - tæt på skov og strand, tæt på hovedstaden, tæt på offentlig transport og infrastruktur - har brug for den rette bolig. Og med byggeriet af nye - og forskellige - boliger kan vi tiltrække og fastholde flere slags mennesker og grupper til Vestegnen. Så jeg er kun fan af, at der bygges flere og nyere boliger.