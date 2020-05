Tænk hvis der også havde været udgangsforbud på grund af Corona.

Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen; Foråret er ikke i corona-karantæne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen; Foråret er ikke i corona-karantæne

Vestegnen - 31. maj 2020 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun er glad for, at der ikke har været udgangsforbud herhjemme - og på hendes ture har hun opdaget nye steder. Her er hendes indlæg:

Foråret har været i fuld gang på Vestegnen de sidste par måneder. Foråret holder nemlig ikke Corona karantæne og samtidig har vejret vist sig fra den absolut bedste side. Det har været et solrigt og endda temmelig varmt forår i visse perioder. Personligt har jeg i hvert fald aldrig været så meget udenfor som i denne periode med Corona - og jeg bor endda i lejlighed.

Jeg har fået en masse fregner i ansigtet. Et sikkert tegn på, at foråret er her. Jeg har også allerede grillet et par gange og holdt flere kaffeaftaler med tilhørende kage udenfor. Jeg har gået en masse skridt på de lange ture. Jeg har oplevet en masse steder på Vestegnen, hvor jeg aldrig har været før. Familien har gået forskellige ture i området. Nogle blot for at købe en is eller se havet - eller begge dele. Andre for bare at gå og kigge på forskellige områder på Vestegnen - både villakvarterer og industriområder. Det har været spændende at se nogle steder, hvor vi ikke kommer til hverdag.

Jeg kender flere, som netop har brugt dette forår på at gå ture i naturen. I det hele taget bare være udenfor. For heldigvis har det være tilladt for os at gå udenfor. Det har virkelig været guld værd. Jeg tænker med gru på de lande, som har været lukket helt ned og alle har skulle være indenfor. Det må have været forfærdeligt. Alene tanken om, at man kun kom udenfor med en speciel tilladelse... Puha, det er jeg glad for, at vi ikke har skulle igennem her i Danmark. Og tænk engang hvis vi havde været lukket ned i januar eller februar måned, hvor det stort set bare regnede og var mørkt hele dagen. Det tænker jeg ofte over, når jeg er ude i solskinnet.

Nu er det spændende at se, hvad sommeren vil bringe. Vi er i gang med en stille opstart hen mod et mere normalt samfund. Vestegnen er desværre et af de steder, hvor smittetallet er højt. Det gør, at vi skal være ekstra påpasselige med at holde afstand og vaske eller spritte af flere gange. Vi skal stadig lytte til myndighedernes anbefalinger og sørge for, at Corona ikke sniger sig ind på os. Med sund fornuft - og lidt held fra vejrguderne - er jeg sikker på, at vi går en lys og varm sommer i møde her på Vestegnen.

relaterede artikler

Livet på Vestegnen: Få gode klimavaner 05. april 2020 kl. 07:12

Livet på Vestegnen: Lokalområder i forandring 18. januar 2020 kl. 06:57

Livet på Vestegnen: Den dyre jul 22. december 2019 kl. 14:55