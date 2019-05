Gule blomster på Vestegnen.

Livet på Vestegnen: Fodboldens betydning

Vestegnen - 12. maj 2019 kl. 07:13 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang tager hun udgangspunkt i den store interesse for fodbold. Her er hendes indlæg:

I et af mine første indlæg her i avisen skrev jeg om betydningen af fodbold på Vestegnen. Hvordan Vestegnens superligahold Brøndby IF var en stor spiller i vores lokalsamfund. Jeg skrev om, hvordan det betød noget, at vi var kendt i resten af Danmark (og ude i verden) i form af vores fodbold hold.

For det betyder da noget, at Vestegnen er hjemsted for et så stort brand som fodboldklubben Brøndby IF. Spørgsmålet er bare, om det virkelig er noget, som alle på Vestegnen vil identificeres med? »Man skal ikke skære alle over én kam«. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Og det synes jeg ofte »vi på Vestegnen« bliver. Både i fodboldsammenhæng, men i særdeleshed også i mange andre relationer.

Det er vel i virkeligheden en ret normal følelse. Jeg vil ikke skæres over én kam og sættes i en bås. Jeg vil ikke være i en rolle, som jeg ikke synes, jeg passer ind i. Og når vi så ikke taler fodbold, så forstår jeg så absolut godt, at det kan irritere mange mennesker på Vestegnen at blive sat i en bestemt position eller få tildelt en karakteristika, som man ikke føler passer på én selv.

Jeg indrømmer gerne, at når fodbolden har trange tider, så vil jeg gerne stå ved mit hold. Men når tilskuerne gør noget virkelig dumt og det bliver blæst ud alle steder i pressen, så bliver jeg ret flov og vil helst ikke sættes i samme bås som dem, der laver ballade.

Vi skal blive bedre til at se det enkelte menneske og ikke tro, at alle med gule trøjer til en fodboldkamp laver ballade eller står på mål for vold, racisme eller ballade. For det er jo ikke sådan tilskuerne på lægterne er skruet sammen. Det er ikke engang sikkert at dem, der laver ballade, kommer fra Vestegnen.

Jeg er fan af fodbold, fordi det kan bringe folk sammen. Fordi fodbold kan skabe sammenhold - også uden for banen. Det kan give en følelse af, at vi er »dem på Vestegnen«. Os som bare er sammen om at bakke holdet op. De følelser bliver altid vækket til live, når der er kamp her på Vestegnen. Når jeg ser de mange fans på vej over til stadion eller de flotte tribuner klædt i gult og blåt.

Selv om man ikke interesserer sig for fodbold, kan man godt være Brøndby-fan. Sådan er det nemlig (også) at bo på Vestegnen. For rigtig mange af os.