Der er mange muligheder for at få mere indflydelse på dagligdagen i lokalområdet.

Livet på Vestegnen: Få indflydelse

Vestegnen - 10. november 2019 kl. 06:57 Af www.birgitte-b.dkBirgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun skriver i denne uge om at få indflydelse på dagligdagen og udviklingen der hvor man Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange måder, hvorpå man kan få indflydelse på tingene sit lokalsamfund. Man kan f.eks. deltage i nogle lokale foreninger. Man kan melde sig som frivillig eller melde sig ind i et politisk parti. Man kan endda vælge selv at stille op til de lokale valg til kommunalbestyrelsen eller råd og nævn og derigennem få indflydelse.

Så hvis man har noget på hjerte, så er der altså rig mulighed for at komme af med det i vores lokalsamfund. Det er nærmest kun ens egen begrænsning, der spiller ind.

Man kan også deltage i arrangementer rundt omkring. Både for at lade sin mening komme til udtryk, men også for at møde andre, der er lige så interesserede i det pågældende emne som én selv. Det kan være flere forskellige steder. F.eks. både den lokale læseklub på bibliotekerne eller de større forsamlinger. Man kan vælge at gå med til sin kommunes åbent hus eller sende høringssvar.

Det vigtigste er vel, at sætte sig ind i tingene, før man begynder at brokke sig over tingenes tilstand. Læs og følg med i de aktive debatter og skriv gerne svar eller læserbreve. Kig den lokale avis igennem for emner, der er af interesse og se, om der er brug for flere hænder et eller andet sted.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er så god til at sætte mig ind i alle ting i lokalsamfundet. Nogle gange dumper der post ind i min e-boks, hvor jeg har mulighed for at give et besyv med omkring et emne, men jeg gør det sjældent. Det er egentlig ikke, fordi det ikke interesserer mig, men jeg har bare så mange andre ting i livet, som stjæler min tid. Det tror jeg, at rigtig mange mennesker kan relatere til. Men det er jo også lidt farligt. For det nemmeste er jo at sidde hjemme i sofaen og brokke sig over tingene. I stedet kunne vi da bruge tiden aktivt, deltage i møder og lade vores stemmer blive hørt.

Det er ikke svært at få indflydelse, hvis man gider gøre en indsats for det. Selvfølgelig kræver det noget. Og selvfølgelig kan man ikke få ret hver gang, man har en mening. Sådan er demokratiet og lokalsamfundet jo skruet sammen. Men alternativet - hvor vi alle bliver hjemme og ikke giver vores mening til kende - gør ingen glade. Faktisk heller ikke dem, der bestemmer i sidste ende.

