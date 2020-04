Pas på klimaet i hverdagen på Vestegnen.

Livet på Vestegnen: Få gode klimavaner

Vestegnen - 05. april 2020 kl. 07:12 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. I denne uge om alle de små ting, vi kan gøre i hverdagen for at gavne klimaet. Her er hendes indlæg:

Dette indlæg skal handle om klimaet og klimaforandringer. Det er nok noget, som mange tænker kan være svært at få indarbejdet i hverdagen. For alle de artikler og tv-udsendelser, som sætter fokus på klimaforandringer, kan være svære at relatere til. Især når man bare har en helt almindelig hverdag på Vestegnen. Det er store tal og fakta, som bliver bragt til bordet - og alle de mange forskellige landes udledninger af co2 kan virke overvældende, når vi sidder hjemme i sofaen med aftenkaffen.

Derfor kan alt det med klima være en svær nød at knække for os alle. For hvordan får vi gjort det bedste for klimaet i den travle hverdag? Det skal helst ikke være for svært at få indarbejdet. Men faktisk er det nok de små tiltag, som kan lykkes bedst med at blive til nye og gode vaner.

Jeg læste for noget tid siden en sætning, omkring det med klimaindsatser, som jeg egentlig synes er på et meget lavpraktisk og logisk plan: Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre lidt. Selvfølgelig kan én person eller én families indsats ikke redde hele verdens klimaudfordringer. Men tilsammen kan mange bække små, gøre en stor å - som ordsproget siger.

Hvis vi alle gør en lille indsats, så er det bedre end slet ikke at gøre noget. Plus at alle små indsatser kan batte noget i det samlede regnskab. Hvis f.eks. alle skar bare en flyrejse væk om året, så ville det betyde en hel del i det samlede co2 regnskab. Eller hvis vi alle doserede sæben korrekt i vaskemaskinen, så ville det betyde en hel del mindre belastning på vores spildevandsrenseanlæg.

Der er masser af små tiltag, som vi alle kan gøre i klimaets navn - allerede fra i dag: Spar på vandet ved at bruge vandet fra din elkedel til at vande blomster med. Lad ikke vandet løbe, mens du børster tænder. Skift til miljøvenlige rengøringsprodukter. Genbrug så meget som muligt - både tøj og ting. Mange har allerede fundet ud af, at der er penge at spare ved f.eks. at opsamle regnvand til at vande i haven med. Det er jo ikke kun godt for pengepungen, men også for miljøet. Det er selvfølgelig også bedst, hvis du tager cyklen eller den kollektive trafik i stedet for bilen.

Alting tæller nemlig i det store regnskab og alle kan være med til at finde på nye gode tiltag, som passer lige ned i deres hverdag... Prøv selv!

