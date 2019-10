Gør det til en fast vane at sortere.

Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen: Få genbrug på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen: Få genbrug på dagsordenen

Vestegnen - 13. oktober 2019 kl. 06:58 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om affald og genbrug. Her er hendes indlæg:

Der er knappe ressourcer på jorden og klimaforandringer fylder meget i medielandskabet. Samtidig er Danmark det land i EU, som producerer mest affald pr. indbygger. Ikke en særlig nævneværdig rekord.

Faktisk er det ret skræmmende med alt det affald. Her tænker jeg også på, hvor meget affald, der ligger og flyder rundt omkring på gader og i vores natur. Affald som »nogen« har smidt eller »glemt« at tage med til en skraldespand.

Jeg bliver så forarget over, at folk kan finde på at smide affald ud af bilen. Eller når de cykler eller er ude at gå en tur. Jeg forstår slet ikke, at nogle mennesker kan finde på det. For tænker de mon, at der kommer nogle andre og samler op efter dem? Alle ved vel efterhånden, at affaldet ikke forsvinder? Eller at det er ofte er over 30 år om at blive nedbrudt i naturen.

Det er især vores strande og skove, som er hårdt ramt af massive mængder affald. Der er så meget skrald i vores fine natur. For noget uger siden var der World Cleanup Day og her var der virkelig mange ude at samle affald. I år var indsatsen koncentreret omkring plastikaffaldet. Jeg så indtil flere, der samlede store poser på bare én times runde - og det var her på Vestegnen.

Heldigvis er der flere og flere familier, som bruger tid på at gå skralde-ture sammen i fritiden. Skraldeture, hvor de samler det skrald, som andre har efterladt i naturen. Det burde ikke være nødvendigt. For når vi sørger for at smide vores affald ud i skraldespande eller tage det med hjem, så hjælpes vi jo ad med at holde Vestegnen ren og pæn.

Meget af vores affald kan desuden bruges igen og igen. Der er utrolig meget affaldssortering i gang i husstandene. Og jo mere vi hjælpes ad med at sortere, jo mere gavner det vores miljø. Faktisk er meget af det, som vi betragter som affald, genanvendeligt - eller det kan bruges i andre produkter. Både ting som papir, glas og træ bliver til nyt papir, glas og træprodukter, hvis det bliver lagt til genbrug.

Det er faktisk ikke så meget, der skal til. Få affald og genbrug på dagsordenen i hele familien. Tal om, hvad vi hver især kan gøre - og bør gøre - for at få en ren natur. Og gør det til en fast vane at sortere. Der er jo sund fornuft i, at vi alle hjælpes ad med at passe på miljø og klima på Vestegnen.

relaterede artikler

Lyden af Vestegnen 25. maj 2019 kl. 06:49

Livet på Vestegnen: Vi snakker om vejret 13. april 2019 kl. 06:49