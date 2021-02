Se billedserie Er Vestegnen kærlighed ved første blik.

Livet på Vestegnen: Er du helt solgt

Vestegnen - 21. februar 2021

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om, at hun oplever Vestegnen som et attraktivt sted at bosætte sig - der er i hvert fald mange »solgt«-skilte. Her er hendes indlæg:

Nogle gange er det svært at begribe, at man bor et godt sted. Andre gange er man bare træt af det hele. Altså alting er jo langt fra perfekt hver dag og solen skinner heller ikke altid fra en blå himmel. Der er larmende børn (og voksne) og trafikstøj og affald på gaden. Og der er grå betonblokke og graffiti og hække, der ikke bliver klippet. Selv om tingene ikke altid er rosenrødt - og det er det bestemt heller ikke altid her på Vestegnen - så er det attraktivt at flytte til Vestegnen.

Priserne på boliger på Vestegnen stiger hele tiden og der bliver faktisk solgt boliger som aldrig før. Jeg ser flere »solgt« skilte på mine gåture rundt i området. Og ofte er det efter husene har stået ret kort tid til salg. Altså, i bund og grund forstår man (jeg) det jo godt. Hvem ville ikke gerne bo i en skøn og grøn forstad? Tæt på byen og alligevel lidt på landet? En klassisk forstadsidyl. For i bund og grund, så er det jo et virkelig fint sted, som vi har her på Vestegnen.

Der er en del intern flytning, som jeg kalder det. Folk, som ikke har plads nok, eller som har for meget plads, eller som vil gå fra et hus til lejlighed eller omvendt. Fælles for dem alle er, at de ikke ønsker at flytte fra Vestegnen. Måske vil man gerne til et andet område eller en anden kommune, men mit indtryk er helt klart, at de fleste gerne vil blive, hvor de er. Personligt er jeg ikke afvisende over for at skulle flytte fra min nuværende kommune, men det er på betingelse af, at jeg kan blive på Vestegnen.

Jeg elsker den der »hjemme-fornemmelse«, som Vestegnen er for mig. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg er født og opvokset her. Jeg kender flere, der aldrig vil flytte ud og bytte Vestegnen til noget andet. Som for alt i verden gerne vil blive lige her, hvor de er.

»Man må tage det sure med det søde« - sådan lyder ordsproget jo - og ja, her på Vestegnen tager vi det hele, som det er. Man kan ændre meget, men nogle ting bliver bare ikke bedre. Andre ting skal slet ikke laves om. Spørgsmålet er jo, om man vil eller kan affinde sig med det - eller lære at elske Vestegnen. Men... måske er Vestegnen bare kærlighed ved første blik - og det betyder jo, at man aldrig vil flytter herfra.