Livet på Vestegnen: Det roder

Vestegnen - 06. september 2020 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang tager hun udgangspunkt i de mange anlægsprojekter, der lige nu er i gang rundt om på Vestegnen, og som skaber en del rod. Her er hendes indlæg:

Det roder på Vestegnen. Eller - der sker i hvert fald en hel del udenfor på vejene og grundene i området.

Der bliver gravet og banket og bygget flere steder. Nogle gange er det næsten som om, at hele området er en stor omlægning af trafik, nedrivning af bygninger eller opgravning af veje og fortove.

Der er larm. Der er støv og der er støj. Det kan synes, som om at der snart er flere omkørsler end der er lige strækninger på vejene. Ej, måske er det lidt overdrevet, men jeg synes faktisk, det er rigtig mange steder, hvor det roder.

Det kræver derfor meget tålmodighed at færdes på Vestegnen for tiden. Det vil selv jeg gerne indrømme. Trafikken er omlagt og diverse cykelstier er også ført ad omveje. Her kan man selvfølgelig være heldig, at man får set noget helt nyt på vejen et sted hen.

Det skal nok blive godt, når det er færdigt. Sådan en sætning kan man sige mange gange for sig selv i løbet af de næste år. For vores område er jo i rivende udvikling og hvem ved, hvornår Vestegnen igen er fri for så meget roderi. Lige nu bliver der jo revet ned, bygget op og lagt om til den helt store guldmedalje.

Det er godt, at vi med nyt byggeri og nye transportmuligheder kan tiltrække "nyt blod" til Vestegnen. Det er også rigtig fint, at vi sikrer vores virksomheder og borgere, så alle har det helt rigtige i form af bolig og erhverv. Roderiet på Vestegnen betyder også, at vi får en bedre trafikal løsning gennem området. Letbanen er på vej og den vil også tiltrække en masse pendlere og nye beboere.

Faktisk har vi her en rigtig god chance for at gøre vores område endnu mere attraktivt. Og personligt glæder det mig, at vi bliver flere beboere på Vestegnen. Min eneste anke i det spil er, at der skal kæmpes for at bevare de grønne oaser. Det er et af vores signaturer og kendetegn, at vi har grønne områder og at vi skal ikke gå på kompromis med dette.

Indtil støvet ligesom lægger sig og det hele falder lidt på plads, så må vi leve lidt længere tid med rodet her på Vestegnen. Og som man siger: "intet er jo så skidt, at det ikke er godt for noget".

Jeg tror på det gode resultat i hele rodet på Vestegnen.

