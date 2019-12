Livet på Vestegnen: Den dyre jul

Julen kan være dyr at komme igennem.

Vestegnen - 22. december 2019 kl. 14:55 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om, at julen varer længe og koster mange penge. Her er hendes indlæg:

Glædelig jul derude! Det er så underligt, at jo ældre jeg bliver, jo hurtigere synes jeg, at december går. Og nu er det så næsten blevet juleaften. Endelig! vil nogle nok sige. Især dem som glæder sig helt fra midten af november, til at vi skal nå juleaften.

Julen er både hjerternes fest og traditionernes tid. Og så er julen også ret omkostningsfuld. For nogle familier vil den forestående jul være en tid, som der grues for. For ikke alle mennesker har samme mulighed for at holde en traditionel - og økonomisk dyr - jul. Det store forbrug som ofte er forbundet med julen, kan være svært at opfylde, når pengene er små.

Der er mange familier, også på Vestegnen, som ikke har mange penge. Og når pengene er små, så kan det knibe med at opfylde alle ønsker. Det kan være problematisk at købe gaver. Selv de små af dem. Det kan endda være svært at få pengene til at strække til julemad og godter. Alting koster penge og det løber alt sammen op til en større sum.

Jeg kender familier, der har brugt alle deres penge allerede den 5. december. Ikke fordi de har ødslet dem væk, men simpelthen fordi der ikke er mere tilbage, når de faste udgifter er betalt. Der er bare ikke overskud til de mange ekstra ting, som julen bringer med sig. Der er også andre familier, som bare har svært ved at få enderne til at mødes. Af den ene eller anden grund. Og disse grunde kan der være mange af.

Jeg får næsten ondt i maven, hvis jeg tænker på de børn, som ikke vil opleve den jul, som de drømmer om. Jeg ved, at det kan være svært for disse familier at bede om hjælp. Der er enormt meget skam forbundet med ikke at have nok penge. Heldigvis så er der mange gode initiativer til at hjælpe disse familier.

Der er både julekurve, ønsketræer, indsamlinger af gaver eller penge, samt uddeling af overskudsmad. Og vi kan jo alle hjælpe til, så mange familier kan få den jul, de drømmer om. Selv om vi andre ikke har uanede mængde (økonomisk) overskud, så kan en lille hjælp fra flere af os gøre en stor forskel for rigtig mange familier.

Jeg håber, at alle på Vestegnen vil få den jul, som de drømmer om. Rigtig glædelig jul fra mig - og godt nytår. Jeg er tilbage her i avisen, når vi skriver 2020.

