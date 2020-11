Lis Sørensen spiller egne hits

Det imponerende repertoire byder på en perlerække af hits fra fire årtier samt nye forrygende numre. Her er virkelig en sangerinde hvis erfaring og passion skinner igennem på hver en scene. Med sin varme og stærke vokal i centrum, favner Lis Sørensen et større og større publikum, og en aften i hendes selskab er både en rejse ned ad memory lane, og en energisk væren i øjeblikket.

Koncerten var oprindelig programsat til kl. 20.00, men for at så mange som muligt kan opleve Lis Sørensen og bandet, er den på grund af Corona-restriktioner blevet splittet op i to koncerter kl. 18.30 og kl. 21.00. Der er stadig ledige billetter til begge koncerter.