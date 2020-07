Lille færdselsuheld udløste flere bøder

Onsdag den 15. juli kl. 19.04 blev en patrulje fra Vestegnens Politi tilkaldt til et mindre færdselsuheld mellem to biler på Hvidovrevej.

Det viste sig, at en 34-årig mand under en parkeringsmanøvre ramte en forbipasserende bil, ført af en 45-årig mand. Trafikuheldet medførte kun ringe materielle skader.

Til gengæld viste det sig, at den 34-årige mand ikke havde førerret, hvilket udløste en sigtelse til ham - det koster en bøde på 7.000 kroner første gang og stiger derefter løbende. Bilens ejer fik også en sigtelse på halsen for at overlade førerretten til en, som ikke lovligt kunne føre køretøjet. Bøden er 2.500 kroner, og ved gentagelse kan bilen konfiskeres.