Se billedserie Eva Bang i en presset hævning. Foto: Niklas Persson Foto: Gonzalo Canovas

Send til din ven. X Artiklen: Lige ved og næsten for Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lige ved og næsten for Brøndby

Vestegnen - 22. februar 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro blev det noget af en gyser, da kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub og Holte IF mødte hinanden ved Final-4, som er afslutningen på årets landspokalturnering.

De to hold har mødt hinanden i de sidste otte pokalfinaler, men i dette års turnering er det faldet så uheldigt ud, at de vel nok to bedste hold i Danmark skulle mødes i semifinalen fredag. Desværre for de regerende pokalmestre fra Brøndby, blev det i dette opgør Holte der vandt i et afgørende femte sæt, efter Brøndby havde været snublende tæt på at tage sejren i tre sæt.

Brøndby fik en ønskestart, da de i anfører Eva Bangs serv kom på 4-0. Holdet spillede fantastisk og der blev holdt et utroligt flot niveau i servemodtagningen af libero Laura Kjelstrup. Det gav en god mulighed for at spille angriberne til pointgivende angreb og især Sofia Bisgaard, som fik TimeGruppen prisen som bedste spiller, scorede flittigt, men også centerangrebet med Mette Breuning holdt høj klasse. Brøndby forsatte de gode takter med fantastik spil og havde den største føring ved 19-10. Holte fik pyntet en smule, men Brøndby holdt hjem og tog sættet 25-18.

Serverne fungerede godt hos Brøndby og der blev også arbejdet godt i forsvaret, men forsvaret var også godt hos Holte og det var svært at score point. Holdene fulgtes ad i nogle drabelige dueller, men midt i 2. sæt fik Holte en god stime, hvor de gik fra 11-11 til 17-11. En føring der blev elimineret, da Brøndby i Sille Hansens serv gik fra 16-21 til 21-21. De to hold fulgtes igen ad, men det blev Brøndby der med et servees fra Jaime Kosiorek lukkede sættet med 26-24.

I tredje sæt var det igen Brøndby, der kom bedst fra start. Og førte til midt i sættet, hvor Holte på en enkelt rotation gik fra 11-12 til 15-12 og føringen holdt de frem til 23-20, hvor Brøndby fik udlignet til 23-23, inden Holte snuppede de to sidste point til 25-23.

Fjerde sæt blev hurtigt med Holte i front. Brøndby fik samlet en del op igen og kom på 17-19, men i rotationen efter fik Holte sin første sætbold ved 24-17 og kort efter tog de sættet med 25-18.

Der skulle nu, som så ofte før i kampe mellem Brøndby og Holte, et afgørende sæt til. Igen startede de to hold tæt, men Holte gik til sidebyt ved føringen 8-7 og efter sidebyttet virkede det som om kræfterne var ved at slippe op i den noget smallere Brøndbytrup. Der var ikke helt den samme power i angrebene og meget blev samlet op i Holteforsvaret, som i to rotationer gik til 15-8 og dermed var klar til finalen, hvor de skal møde arrangørklubben ASV Elite, som besejrede Gentofte, ligeledes i en 3-2 sejr.

Brøndby-kvinderne skal lørdag spille bronzekamp mod Gentofte. Kampen kan følges fra kl. 11.00 på www.volleytv.dk