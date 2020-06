Lidt federe - lidt lækrere

- Jeg er rigtig glad for, at vi nåede at flytte. Det er altså et virkelig fedt gymnasium.

- Vi har i de seneste år været inde i en rivende udvikling, hvor vi blandt andet har åbnet både en hhx- og htx-afdeling, så vi nu udbyder alle fire gymnasieuddannelser. Samtidig har vi oplevet en kæmpe interesse fra unge i området, så stx og hf også er vokset. Vi er meget glade for, at vi nu kan tilbyde eleverne nye og tidsvarende faciliteter, fortæller rektor Trine Ladekarl Nellemann, som på få år har oplevet, at gymnasiet er fordoblet i elevtal og i år har modtaget 432 1.prioritetsansøgninger.

- Vi er stolte over at åbne et stort, topmoderne gymnasium, som giver unge i Albertslund og på Vestegnen de bedste forudsætninger for at tage en gymnasieuddannelse. Det er vigtigt, at de unge har et stærkt lokalt tilbud, fordi det er med til at hæve uddannelsesniveauet generelt på Vestegnen, forklarer direktør Ole Heinager,