Leverer store grin

Klovnen har et stort hjerte og har til opgave at sprede glæde og få os til at se os selv på nye måder. Det kan man i den grad opleve i The Clowns Show på Cirkusmuseet søndag den 3. juni. Forestillingen består af en række forskellige klovnenumre, der eksklusivt er produceret netop hertil. Med udgangspunkt i humanismen, vil børn og voksne kunne møde en række sjove og spøjse fortællinger, der i den grad vil få publikum til at trække på smilebåndet. Forestillingen er for børn og voksne i alle aldre.