Letbanetog bliver grønne

Vestegnen - 11. oktober 2019 kl. 10:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når letbanen ruller ud i 2025, fra Ishøj og gennem Vallensbæk, Brøndby, Glostrup/Albertslund og Rødovre og videre mod Lyngby, så bliver det grønne tog, der vil køre på strækningen. Farven skal blandt andet sikre letbanen sin egen identitet blandt de eksisterende offentlige transportformer i hovedstadsområdet.

For at sikre genkendelighed, synlighed samt en høj grad af trafiksikkerhed på vejene har bestyrelsen i Hovedstadens Letbane besluttet at gøre de kommende letbanetog grønne.

Togene på letbanen Siemens leverer 29 tog af mærket Avenio, som i dag kører i Haag og München.

Hvert tog består af fire vogne og har plads til cirka 260 passagerer.

Togene er indrettet med fire flexområder, hvor der vil være plads til kørestole, barnevogne og evt. cykler. Derudover er toget indkøbt med et gulv uden niveauskift, så kørestole, barnevogne og cykler nemt kan flyttes inde i toget og til den nærmeste udgang.

Letbanetogene har lav indstigningshøjde, så de er lette at komme ind og ud af. Derudover bliver der etableret en rampe fra perronerne på cirka 10 meter, så der er niveaufri adgang til fortove, veje mv.

Togene forventes at køre med en meget høj driftsstabilitet, da der er tale om velafprøvede tog, der i stort omfang kører i eget spor.

Letbanestationerne indrettes med belysning, informationsskærme, bænke, skraldespande og højtaleranlæg, ligesom at der også vil være informationsskærme inde i letbanetogene, der skal hjælpe kunderne til nemt at bruge letbanen effektivt og give kunderne en god rejseoplevelse.

Genkendelighed - Letbanen skal opleves i sammenhæng med de øvrige offentlige transportformer i hovedstadsområdet, som alle har hver sin karakteristiske farve; det røde S-tog, den hvide metro og de gule busser. Farverne hjælper kunderne med at genkende transportformerne og skelne mellem disse. Med den grønne farve bliver letbanen genkendelig og synlig i bybilledet ligesom bus, tog og metro - samtidig med, at vi her har en klimavenlig og bæredygtig transportløsning, forklarer Trine Græse, der er næstformand i Hovedstadens Letbane.

På midten af de grønne letbanetog vil der også være et sort »bælte«, som er trukket langt ned, så udtrykket adskiller sig fra busserne. Bæltet skal minde passagerne om, at det er nemt at træde ind og ud af toget, også hvis man har barnevognen eller rollatoren med. Derudover vil hvide markeringer på midten af dørene indramme døråbningerne, når dørene åbner. Disse markeringer vil blandt andet hjælpe svagtseende, når de skal ind og ud af toget.

Synlighed øger trafiksikkerheden Den stærke grønne farve på letbanetogene kan også være med til at øge trafiksikkerheden på vejene, når letbanen først går i drift. Lyse og stærke farver er nemlig generelt mere synlige i trafikken end mørke og grålige farver, fortæller Rebekka Nymark, der er direktør i Hovedstadens Letbane.

Derudover adskiller den grønne farve sig fra mange af de ting, man ser i de byrum, som letbanen vil køre igennem. På den måde vil letbanen skille sig ud og blive set, tilføjer hun.

- Vi ved, at letbanen er en ny transportform i hovedstaden, og at alle andre trafikanter skal vænne sig til at færdes omkring letbanen, når den går i drift. Derfor har vi særlig stort fokus på samspillet mellem letbanen og den øvrige trafik, og her spiller farven på togene også en rolle, siger Rebekka Nymark, direktør i Hovedstadens Letbane.

Letbanen færdig i 2025 Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025.

Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs - primært langs Ring 3.

Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året - til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.

Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.

Letbanens tophastighed ligger på 70 km/t, men gennemsnitsfarten vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.