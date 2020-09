Letbanen vil lette hverdagen for de ældre - blandt andet fordi letbanen vil få stop ved to store hospitaler. Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects

Letbanen vil lette hverdagen for mange ældre

Vestegnen - 25. september 2020 kl. 10:36 Kontakt redaktionen

Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, vil den nye forbindelse på tværs af S-togs linjerne lette hverdagen for mange ældre, der får nemmere ved at komme rundt - blandt andet til hospitalerne.

Letbanen kører nemlig på tværs af S-togs-linjerne og får stationer med stop ved både Herlev Hospital og Rigshospitalet Glostrup.

- Letbanen bliver en væsentlig del af et sammenhængende kollektivt trafiksystem og vil forbinde fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken på tværs af omegnskommunerne. I Rødovre har vi en stærk velfærdsdagsorden, og en hurtig og nem adgang til hospitalerne er helt afgørende i forhold til at sikre det gode ældreliv. Når letbanen åbner, vil den hjælpe os med at skabe de bedst mulige tilbud til vores ældre medborgere med lighed og nærhed i sundhedsindsatsen, siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune, som er én af 12 ejere af Hovedstadens Letbane.

Glæder sig til letbanen 70-årige Jens Dalsgaard bruger en stor del af sin tid som pensionist i både Rødovre Lokale Lungeforening og i Rødovre Frivilligcenter, og han ser også frem til den kommende letbane.

- Vi får ofte spørgsmål om transport fra vores ældre. Der er rigtigt mange, som gerne vil klare sig selv så længe som muligt. Derfor er det en stor fordel, at letbanen kommer til at køre direkte til to lokale hospitaler. I dag kan det være problematisk at køre på langs og på tværs i omegnen af København. Vi glæder os rigtigt meget til, at letbanen kommer, så hverdagen bliver lettet, siger Jens Dalsgaard.

Direkte til hospitalet Patienter og ansatte skal i dag tage bilen, cyklen eller bussen, når de skal til hospitalet i Herlev eller Glostrup. Men når Hovedstadens Letbane står færdig i 2025, vil mange kunne tage letbanen direkte til hoveddøren. To af de kommende 29 letbanestationer bliver nemlig placeret lige foran hospitalerne med nem adgang for alle - ikke mindst de ældre.

I Glostrup vil letbanen betjene hospitalet og den kommende udbygning i form af et 25.000 kvadratmeter stort rehabiliteringshus, der efter planen står færdigt i 2022.

I Herlev får letbanen stor betydning for de over 500.000 ambulante patienter, der hvert år skal til og fra hospitalet. Herlev Hospital er regionens største akuthospital og udvides blandt andet med et nyt akuthus og et kvinde-barn-center. Der bygges også Steno Diabetes Center Copenhagen, som hvert år vil have behandlingsansvar for cirka 14.000 personer med diabetes.

- Der er masser af udvikling i gang på hospitalet, hvor der både bygges nyt, og hvor flere patienter behandles ambulant og oftere må tage turen til og fra hospitalet. Der er med andre ord stærkt brug for bedre offentlig transport til og fra hospitalet. Derfor glæder vi os til, at letbanen åbner i 2025, så det bliver nemmere for både vores patienter og deres pårørende - men også for vores mange ansatte - at komme til og fra hospitalet, siger direktør for Herlev Hospital, Agnete Gersing.