Letbanen har stor betydning for investeringer og arbejdspladser.

Letbanen trækker investeringer med sig

Vestegnen - 25. november 2020 kl. 12:21 Kontakt redaktionen

Investorerne har stadig appetit på ejendomme og coronakrisen har ikke umiddelbart afskrækket investorer fra fast ejendom.

Tværtimod venter halvdelen at øge investeringerne ifølge en analyse udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech, som over 1.200 virksomheder og investorer har besvaret om forventningerne til 2021.

Samme tendenser bekræftes på Vestegnen og de øvrige omegnskommuner, hvor især den kommende letbane påvirker investeringslysten positivt.

- Der er rigtig godt gang i markedet her på Vestegnen og omegnskommunerne, hvor især den kommende letbane påvirker investeringer i erhvervsejendomme meget positivt. Vi oplever et meget højt aktivitetsniveau blandt virksomheder og investorer. Investeringsmarkedet holder ikke bare niveauet, men er altså stigende. Investorerne holder ikke igen på grund af coronakrisen, tværtimod kan ejendomme sikre et stabilt afkast i en urolig tid. Vi er derfor ikke overraskede over, at langt de fleste vil investere på samme niveau eller ligefrem øge investeringerne, siger Frank Kristensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech

Byudvikling tager tid

Dette billede bekræftes også i Hovedstadens Letbane, der vurderer, at man lægger skinner ud til mange års byudvikling.

En del virksomheder har allerede bygget nye domiciler langs Hovedstadens Letbane, og en professor forudser, at letbanen vil skabe byudvikling langs linjen de næste årtier.

Store virksomheder har hovedsæder placeret langs linjen, og letbanen vil også sikre god kollektiv transport til en lang række store erhvervsområder langs Ring 3.

Lektor ved Copenhagen Business School, Ismir Mulalic, har gennem mange år forsket i byudvikling, samfundsøkonomi og transport. Han mener, at letbanen vil sætte spor på hele byudviklingen langs Ring 3 i de næste mange år.

- Byer udvikler sig langsomt. Byudvikling tager tid. Men vi behøver ikke at se så langt for at se, hvad infrastruktur-projekter betyder for byernes udvikling. Vi kan bare se til København, og se hvordan kranerne fortsat tårner sig op langs metrolinjerne mange steder på Amager her snart 20 år efter metroens åbning. Det er attraktivt at bygge både boliger og erhvervsdomiciler i nærheden af god infrastruktur, så jeg forventer, at man vil se den samme udvikling langs Hovedstadens Letbane.

Over en halv million mennesker bor i kommunerne langs Ring 3, og virksomhederne langs Ring 3 beskæftiger allerede over 350.000 mennesker, hvoraf mange pendler fra resten af Sjælland. Men det forventes, at der efter åbningen af Hovedstadens Letbane vil blive bygget endnu flere erhvervsdomiciler og dermed skabes endnu flere arbejdspladser langs letbanestrækningen.

En af de virksomheder, der kan se store fordele ved letbanens indtog i Hovedstaden, er udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC, der har cirka 2.500 ansatte i Danmark. Selskabet udvikler grunde og opfører blandt andet Company Houses, hvor store og små virksomheder kan leje sig ind. NCC har blandt andet opført fire Company Houses i Vallensbæk, alle med højeste miljøcertificering og tæt på den kommende letbane.

- Letbanen indgår i virksomhedernes overvejelser på lige fod med andre parametre, som virksomhederne lægger vægt på i forbindelse med en flytning. Vi forudser, at vægtningen af letbanen bliver større hos lejerne, jo tættere vi kommer på færdiggørelsen af den, siger Ulrik Gram Meiner, direktør i NCC Property Development.