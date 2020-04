Letbanen støjer i påsken

Letbanen er i gang med anlægsarbejde ved broen over jernbanesporene nær Glostrup Station - og hen over påsken bliver der tale om støjende døgnarbejde. Her laves der fundamenter til de kommende stålbroer på Søndre Ringvej, som skal føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej.