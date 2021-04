Letbanen starter større vejarbejde

I løbet af april 2021 forventer Hovedstadens Letbane at påbegynde letbanearbejdet på strækningen langs Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej til Park Allé i Brøndby Kommune.

På strækningen skal man udvide den eksisterende vej og derefter ombygge krydset ved Vallensbækvej samt etablere nyt signal- og belysningsanlæg. Sidst men ikke mindst skal der gøres klar til den kommende letbanestation ved navn Brøndbyvester, som bliver placeret lige nord for krydset ved Vallensbækvej.

Arbejdet bliver udført i flere faser, og Hovedstadens Letbane forventer at starte med at rydde autoværn og beplantning i midterrabatten. Derefter udføres vejarbejde på den østlige side af Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé. Trafikken omlægges, så der er dobbeltrettet biltrafik i den vestlige vejside. Cyklister og gående bliver også ledt over på modsatte side.