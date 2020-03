Letbanen larmer

Letbanen er i gang med anlægsarbejde ved broen over jernbanesporene nær Glostrup Station. Her laves der fundamenter til de kommende stålbroer på Søndre Ringvej, som skal føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej.

Fra mandag den 23. til søndag den 29. marts udfører Hovedstadens Letbane støjende spunsarbejde ved rangersporet på den sydlige side af jernbanesporene. For at genere togtrafikken i rangersporet i så kort tid som muligt, arbejdes der i tidsrummet kl. 7-22 både hverdage og i weekenden, hvor der vil være støj fra byggepladsen.

Henover påsken fortsætter de støjende aktiviteter, da letbanen skal udføre spunsarbejde ved spor 4. For at genere S-togstrafikken mindst muligt arbejdes der i døgndrift fra natten til skærtorsdag den 9. april og frem til 2. påskedag den 13. april kl. 22. Arbejdet i påsken vil bestå i at sætte spuns på den nordlige side af jernbanesporene, hvor der arbejdes tæt ved spor 4. Det betyder, at spor 4 vil være spærret, og der vil derfor være dobbeltrettet kørsel med S-tog fra spor 3.