Se billedserie Lokale politikere besøgte CG Jensen i Albertslund. Fra venstre er det Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, Glostrups borgmester John Engelhardt, adm. direktør i CG Jensen Michael S. Larsen, Brøndbys borgmester Kent Magelund, formand for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg Morten Bødskov, divisionschef for jord, kloak, forsyning og gartner Kenneth Møller, og divisionschef for special projects Christian Levinsen.

Send til din ven. X Artiklen: Letbanen giver mange nye jobs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Letbanen giver mange nye jobs

Vestegnen - 26. januar 2018 kl. 10:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Hovedstadens Letbane skal bygges de kommende år, vil det skabe tusindvis af nye jobs. Det vil i høj grad skabe vækst på Vestegnen.

Læs også: Letbanen booster Vestegnen

Forleden besøgte Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, Glostrups borgmester John Engelhardt og Brøndbys borgmester Kent Magelund sammen med formanden for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg, Morten Bødskov virksomheden CG Jensen.

CG Jensen er en af landets største entreprenørvirksomheder, og har hovedkontor på Fabriksparken i Albertslund.

De kommer til at bygge næsten lige uden for hoveddøren, for CG Jensen har bundet flere udbud af den kommende letbane. Virksomheden skal blandt andet bygge letbanestrækningen i Rødovre, og skal også opføre letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup.

Kendt på Vestegnen CG Jensen er ikke ukendt med at bygge på Vestegnen. Virksomheden har stået for flere entrepriser på den nye jernbane, blandt andet i Hvidovre og Ishøj-Vallensbæk, fx den store motorvejsbro. Også flere boligbyggerier og renoveringer i blandt andet Rødovre og Brøndby Strand er virksomheden involveret i.

»Vi har desuden projekter i støbeskeen flere steder på Vestegnen,« fortalte administrerende direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen under mødet med politikerne.

Her fortalte han også, at de udbud, som CG Jensen har vundet på letbanen, repræsenterer en samlet værdi af cirka 800 millioner kroner.

Det vil betyde et sted mellem 350-400 arbejdspladser, og der er desuden lagt 27 lærlinge-årsværk ind.

Det er i høj grad op til kommunerne at sørge for, at det konverteres til flest mulige danske - og lokale - arbejdspladser. Det kan fx være at få ledige ud i nogle af disse jobs. Allerede nu bliver der - også på tværs af kommunerne - arbejdet stærkt på, at så mange jobs som muligt går til arbejdskraft fra lokalområdet i bred forstand.

Skal snart i gang CG Jensen skal, efter planen, allerede til september i gang med kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Det hele skal afleveres i 2023.

Kontrol- og vedligeholdelsescentret er placeret ved Nordre Ringvej op mod Ballerup Boulevard. Det omfatter cirka 3.250 kvadratmeter kontor og administration, og cirka 5.000 kvadratmeter værksted og lager.

Kenneth Møller og Christian Levinsen, der begge er divisionschefer i CG Jensen, fortalte at letbanen er et meget komplekst projekt, og at det vil kræve et tæt samspil med kommuner og forsyningsselskaber. Noget som borgmestrene lyttede opmærksomt til og spurgte ind til.

Der er mange hensyn, der skal tages. Forsyningsledninger skal omlægges, vejbaner skal flyttes og der skal bygges letbane - og det hele skal ske med den mindst mulige gene for trafikken langs Ring 3.

relaterede artikler

Letbanen rykker tættere på: Udbud holder budgettet 11. januar 2018 kl. 10:24

Brug for masser af hænder 14. december 2017 kl. 11:17

Letbane skal forbinde unge og deres uddannelsessted 16. august 2017 kl. 15:08