Letbanestationen Rødovre Nord bliver placeret på den østlige side af Nordre Ringvej nord for Slotsherrensvej. Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects

Letbanen går i gang med en ny strækning

Byggeriet af letbanen er godt i gang flere steder langs ruten, og snart går Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejdet på letbanestrækningen i Rødovre Kommune. Her skal letbanen løbe langs Nordre Ringvej, hvor letbanestationen Rødovre Nord bliver placeret på den østlige side af vejen nord for Slotsherrensvej.

Arbejdet vil bestå af vej- og anlægsarbejde på strækningen fra Slotsherrensvej til Lyskær samt beton -og funderingsarbejde, hvor Nordre Ringvej krydser Harrestrup Å. CG Jensen A/S er entreprenør på opgaven.

Hovedstadens Letbane forventer, at vej- og anlægsarbejdet varer frem til foråret 2022, mens funderingsarbejdet udføres i starten af 2021.

Når anlægsarbejdet går i gang, kan det ikke undgås, at borgere og trafikanter i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis man bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet.

Trafikomlægninger Den nordlige til- og frakørselsrampe til Slotsherrensvej vil være lukket i perioden oktober 2020 til april 2021. I samme periode lukkes Veststien for ind- og udkørsel til Nordre Ringvej. Der vil være omkørsel via Bakkestien.

I perioden frem til 31. oktober 2020 vil svingbanerne fra Herlev Ringvej mod Lyskær være spærret for indkørsel. Indkørsel i denne periode skal foregå via Mileparken. Hovedstadens Letbane forventer, at svingbanerne fra begge retninger fra Herlev Ringvej mod Lyskær genåbnes efter denne periode.