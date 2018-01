Se billedserie De står sammen om letbanen. Fra venstre Glostrups borgmester John Engelhardt, Brøndbys borgmester Kent Magelund og formand for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg Morten Bødskov. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Letbanen booster Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Letbanen booster Vestegnen

Vestegnen - 26. januar 2018 kl. 09:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den endelige beslutning om anlæg af Hovedstadens Letbane er meget tæt på. Letbanen vil få Vestegnen til at hænge sammen på tværs, og vil desuden skabe vækst i milliardklassen og tusindvis af nye jobs.

Læs også: Letbanen giver mange nye jobs

De står sammen om letbanen, borgmestrene på Vestegnen. På tværs af partier og på tværs af kommuner.

Letbanen er et af de største og vigtigste projekter nogensinde her i området. Ikke alene vil letbanen give en sammenhæng i den kollektive transport på tværs af Vestegnen, den har også allerede medført milliardinvesteringer og masser af nye jobs - og det bliver endnu vildere i årene fremover.

Borgmestrene i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk - Kent Magelund (S), John Engelhardt (V) og Henrik Rasmussen (K) - fik forleden en update fra formanden for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg, Morten Bødskov (S), der er valgt på Vestegnen og har kæmpet for at realisere letbanen. Det blev også til et besøg hos entreprenørvirksomheden CG Jensen i Albertslund, der har vundet et af de store letbane-udbud og snart skal i gang med anlægsarbejdet.

Beslutning i februar Morten Bødskov kunne oplyse, at partierne bag den store trafikaftale i Folketinget for ti år siden, hvor Hovedstadens Letbane var ét af elementerne, torsdag i sidste uge var samlet for at få en orientering. På mødet fik folketingspolitikerne at vide, at letbanen holder sig inden for budgettet, og at økonomien er særdeles robust.

»Der er intet at komme efter i forbindelse med letbanens økonomi. Efter udbudsrunden kan vi se, at udgifterne ligger inden for skiven - faktisk lige midt i skiven - i forhold til budgettet. Samtidig er der en økonomisk reserve, som tager højde for selv de mest ekstreme risici,« fortalte Morten Bødskov.

Den kommende måned skal letbanens ejere - det er kommunerne, staten og Region Hovedstaden - tage den endelige beslutning om at sætte letbanen på skinner. Der er en frist til slutningen af februar, blandt andet fordi der inden slutningen af marts skal skrives kontrakter med de firmaer, som skal bygge letbanen.

»Det er vigtigt, at vi nu får taget beslutningen,« understreger borgmestrene.

Efter planen skal forberedelse af selve anlægsarbejdet ske allerede i år, Til forberedelserne hører blandt andet, at mange forsyningsledninger i jorden skal flyttes. Desuden skal et antal huse langs Ring 3 eksproprieres for at give plads til letbanen.

Binder Vestegnen sammen Letbanen vil binde en række kommuner på Vestegnen sammen. Uanset det handler om at komme til og fra arbejde eller uddannelse, tage en tur på indkøb, benytte de mange oplevelsestilbud på tværs af kommunerne - eller en tur på Brøndby Stadion. Her vil letbanen give en hurtig og stabil transport.

Mindst lige så vigtigt er, at letbanen vil give vækst og nye arbejdspladser. Det er attraktivt for virksomheder at placere sig i nærheden af letbanen, og allerede nu er der investeret milliardbeløb. Den seneste opgørelse viser, at der allerede er eller er planlagt investeringer på cirka 32 milliarder kroner i områderne tæt på letbanen. Det er en betydelig stigning i forhold til en tidligere prognose, og det understreger, at letbanen ganske enkelt trækker store investeringer til Vestegnen.

Der er tale om både boliger og erhverv. Det er prognosen, at letbanen vil give 36.500 nye arbejdspladser og 31.700 nye borgere frem til 2032, og det er kun med den viden, man har i dag. Der kan komme nye virksomheder og boliger, som der ikke er planer om endnu.

Udvikling i gang Udviklingen kan allerede nu ses på Vestegnen. Letbanen medvirker til at skabe nye bymidter og nye bycentre. Det er blandt andet markant i Vallensbæk og Glostrup, hvor byernes centrum er under markant forvandling. En række virksomheder er allerede flyttet til Vestegnen i forventning om letbanen, og endnu flere står på spring.

En af de største planer for udvikling ligger i Brøndby, og her kan der blive tale om investeringer i størrelsesordenen fire-fem milliarder kroner. Det er det »gamle« erhvervsområde ved Kirkebjerg Parkvej, der skal udvikles til en kombination af boliger, erhverv og detailhandel. Her spiller nærheden til letbanen en afgørende rolle for investorernes lyst til at udvikle området med tusindvis af nye boliger og arbejdspladser.

En af letbane-stationerne langs Ring 3 bliver placeret på det vestlige hjørne af Søndre Ringvej og Park Alle i Brøndby, tæt på det kun få år gamle Kirkebjerg Bycenter, og tæt på det nye udviklingsområde.

Stationen, der har fået navnet Kirkebjerg, vil også give nye muligheder for at komme til Brøndby Stadion og til den kommende sportsby, som er under udvikling. I Brøndby Sportsby vil man samle virksomheder, der har fordel i at ligge tæt på de mange sportsaktiviteter i området.

Færdig i 2024 Hvis alle parter i løbet af den kommende måned, som forventet giver grønt lys, vil gravemaskinerne meget hurtigt gå i jorden for at omlægge ledninger mm, således at selve anlægsarbejdet kan gå i gang i 2019.

De første passagerer forventes at kunne rejse med letbanen i andet halvår 2024 - hvis det går efter planen.

Til den tid vil mange studerende på de store erhvervsuddannelser i Glostrup, Albertslund og Ishøj få nemmere og hurtigere adgang til studiet. Patienter, pårørende og ansatte vil blive bragt til døren på hospitalerne i Glostrup og Herlev, og store erhvervsområder langs letbanen forventes at nyde godt af milliardinvesteringer.

Letbanen gør det nemt at komme på tværs af kommunerne langs Ring 3, og derfor håber man også, at man kan flytte en del af biltrafikken over i den kollektive trafik.

Letbanen på Vestegnen Hovedstadens Letbane ejes af 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten. Blandt de 11 kommuner er Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup og Glostrup.

Den samlede pris for letbanen er på 6,2 milliarder kroner inklusive den økonomiske reserve.

Letbanen går fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Letbanen skal primært køre langs Ring 3 på en 28 kilometer lang strækning, hvor der i alt vil være 29 stationer. Der vil være en eller flere letbane-stationer i Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Rødovre. Ved flere letbanestationer kan passagererne skifte til S-tog - det er blandt andet i Ishøj, Vallensbæk og Glostrup.

Hovedstadens Letbane vil binde kommunerne langs Ring 3 sammen. Letbanen vil forbinde en lang række S-togslinjer og skabe bedre forbindelsesmuligheder til øvrig kollektiv transport. 13-14 millioner passagerer forventes årligt at rejse med Hovedstadens Letbane - til sammenligning havde Kystbanen godt 9 millioner passagerer i 2016.

relaterede artikler

Letbanen rykker tættere på: Udbud holder budgettet 11. januar 2018 kl. 10:24

Brug for masser af hænder 14. december 2017 kl. 11:17

Letbane skal forbinde unge og deres uddannelsessted 16. august 2017 kl. 15:08