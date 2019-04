Se billedserie Efter planen skal Hovedstadens Letbane begynde at køre i 2025. Endestationen er her på Ishøj Station, hvor der kan skiftes til S-tog og busser. Illustration: Hovedstadens Letbane.

Letbane skal hjælpe ledige ind i byggebranchen

Vestegnen - 09. april 2019 kl. 06:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver i den grad brug for flittige hænder, når letbanen langs Ring 3 skal anlægges over de kommende år.

Når borgerne i Ishøj fra 2025 tager letbanen fra én af deres to lokale stationer, vil de sætte sig til rette i et transportmiddel, der har været med til at hjælpe ledige ind i byggebranchen.

Ishøj har nemlig, sammen med 27 andre kommuner og 26 jobcentre og med finansiering fra Region Hovedstaden indledt et treårigt projekt, som vil arbejde målrettet med at få ledige i arbejde på tre store anlægsprojekter, blandt andet letbanen, og afledte områder såsom transport, lagerlogistik, vagt, ejendomsservice- og administration.

Det skal ske ved at skabe kontakt til ledige, der ser en fremtid med et job i branchen, at uddanne de ledige, der har brug for det, samt at opkvalificere unge, så de får lyst og evner til at få en læreplads i branchen.

I Ishøj Kommune er borgmester Ole Bjørstorp tilfreds med, at der er tænkt en beskæftigelsesindsats ind i det store anlægsprojekt.

- I Ishøj Kommune arbejder vi målrettet på at få ledigheden ned. Fra min stol er det derfor særligt interessant, at letbaneprojektet giver mulighed for, at vi kan få nogle af kommunens ledige borgere væk fra offentlig forsørgelse og over til et job i bygge- og anlægsbranchen, fx via opkvalificering, siger borgmester Ole Bjørstorp.

- Letbaneprojektet er et enormt anlægsprojekt, og det kommer til at kræve store arbejdsressourcer. Det er jo i sig selv positivt, men når det sker i en tid som nu, hvor der er gang i de samfundsøkonomiske hjul, og der er en generel mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen, kan et projekt som dette gå ind og gøre en forskel, tilføjer Ole Bjørstorp.

Letbaneprojektet alene forventes at skabe en direkte efterspørgsel efter arbejdskraft på cirka 2.300 årsværk. Ud af disse vil cirka 1.500 være ufaglærte jobs som gravearbejde, ledningsarbejde og vejomlægning.

Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice har en målsætning om at rekruttere 450 ledige ikke-faglærte og faglærte direkte i job samt at opkvalificere 300 ledige ikke-faglærte, som pt. ikke har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til et job i branchen.

Det skal blandt andet ske gennem målrettede kurser samt samarbejde og dialog med A-kasser og faglige organisationer under LO Hovedstaden samt de entreprenører, der er ansat til at udføre anlægsarbejdet.

En af de entreprenører, der er en del af rekrutteringssamarbejdet, er Per Aarsleff A/S. Her er arbejdet med letbanen kun lige begyndt, og derfor er der endnu ikke blevet ansat ledige på projektet. Men det er et samarbejde, der kan blive givende, forudser Karsten Abel Jensen, der er projektchef i Aarsleff.

- Vi får brug for folk, og det kan være svært at skaffe nok arbejdskraft for tiden. Derfor griber vi gerne chancen for et samarbejde, hvor vi både kan få kvalificerede medarbejdere og samtidig hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet. Det er win-win, siger Karsten Abel Jensen.

De fem entreprenører, der skal anlægge og drive Hovedstadens Letbane er Per Aarsleff A/S, M.J. Eriksson A/S, CG Jensen A/S, Siemens og Aarsleff Rail, og Metro Service A/S.