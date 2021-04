Letbane: Skal regne med støj om natten

Det skyldes, at entreprenøren skal transportere, løfte og montere nye stålbroer til letbanen på den østlige side af Søndre Ringvej over Stationsparken/Banemarksvej og Sydvestvej nær Glostrup Station.

Blokvognene vil køre frem og tilbage mellem de to byggepladser. Det kan medføre gener for beboere på strækningen i form af støj fra læssearbejdet, fra transport og bakalarmer samt generende blink i mørket.

Der vil under transport og montering af broerne være åbent for biltrafik i begge retninger på Søndre Ringvej, men trafikken vil løbende blive ændret og vejbanerne indsnævret, så det gælder om at holde godt øje med skiltningen.

Frem til slutningen af maj ændres der på trafikken og den ene vejbane inddrages i nordgående retning på Søndre Ringvej mellem Banemarksvej og Kildevej lige syd for Ringvejskrydset i Glostrup. Her skal der desuden frem til slut maj anlægges fortov og cykelsti i den østlige side af vejen.

Under transport og montering af broerne den 6.-9. april, spærres i tidsrummet kl. 20.00-06.00 de to nordgående vejbaner på Søndre Ringvej og den nordgående trafik ledes over i det ene sydgående spor fra Søndre Ringvej 37 og frem til Ringvejskrydset i Glostrup. Der vil også være omkørsler for cyklister i nordgående retning. Hold godt øje med skiltningen og følg de anbefalede omkørselsruter på stedet.