Udlejningsejendommen på Hvidovrevej 356 består af tre 4-værelses lejligheder og et erhvervslejemål. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Legendarisk bodega hurtig solgt

Vestegnen - 17. maj 2020 kl. 16:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 30 år har Niels Heidelbach drevet Johnny's Bodega, der er et af de ældste og mest besøgte værtshuse i Hvidovre. Men nu har han valgt at sælge erhvervslokalerne og de tre 4-værelses lejligheder, som er en del af udlejningsejendommen. Coronavirussen truede salget, men med en ændring i salgsstrategien var der pludselig mange interesserede købere.

Erhvervslokalerne, der har huset Johnny's Bodega, er indrettet efter engelsk pubstil tilbage i 1972 og har fungeret som bar og restaurant lige siden.

Sælger af ejendommen Niels Heidelbach, der er 75 år, kalder sig selv 'lidt halvgammel' og forklarer, at den trykkende alder er grunden til, at han har valgt at sælge:

- Tiden var nu inde til at sælge ejendommen. Det er selvfølgelig vemodigt efter 30 år, men stedet kræver for meget energi af mig, og så er det jo bedre, at ejendommen går videre til nogle andre. Oprindeligt var min plan faktisk at fortsætte med at drive bodegaen. Men det fik coronavirussen, som med så meget andet, sat en stopper for.

Frank Kristensen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech, har stået for salget af udlejningsejendommen, og han anbefalede undervejs i forløbet at ændre salgsstrategi:

- På grund af Covid-19 stod vi i en vanskelig salgssituation, og det gjorde, at vi var nødt til at ændre salgsstrategi. Derfor foreslog jeg Niels Heidelbach at sælge erhvervslokalerne fri for lejere. Det viste sig at være den helt rigtige beslutning.

Niels Heidelbach fortæller, hvordan beslutningen satte skub i salget:

- Min plan var at fortsætte bodegaen på nedsat arbejdstid, men så blev vi ramt af coronaen, og det påvirkede også salget. Efter få uger foreslog Frank derfor, at vi ændrede salgsstrategi. Det viste sig at være en rigtig god idé, da der efterfølgende var run på med mange potentielle købere."

Niels Heidelbach uddyber, at han generelt har været meget glad for samarbejdet med EDC Erhverv Poul Erik Bech:

- Salget er gået rigtig godt. Frank har gjort et kæmpe stykke arbejde. Det er mange år siden, jeg sidst har haft med ejendomssalg at gøre, så Frank har været virkelig hjælpsom med at forklare mig om forskellige regler og ting, jeg skulle være opmærksom på. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet.

Jamil Service Aps har købt udlejningsejendommen, og de er allerede i dialog med flere potentielle forpagtere, der er interesserede i at fortsætte med at drive værtshus på stedet. Blandt andet har Frank Kristensen sendt to potentielle forpagtere videre til køberen. De interesserede forpagtere er alle lokale fra Hvidovre, som ønsker at sikre, at der fortsat er en bodega på Hvidovrevej 356.

Jamil Service ApS har planer om et større renoveringsarbejde af de tre 4-værelses lejligheder på henholdsvis 91 m², 94 m² og 98 m². Johan Christensen, rådgiver i Jamil Service ApS, udtaler:

- Vi vil gennemrenovere lejlighederne, så de årlige udgifter sænkes, og energiklassen forbedres betydeligt. Stort set alt skal udbedres. Men erhvervslejemålet, der har huset Johnny's Bodega, vil blot gennemgå en lettere renovering, da de potentielle forpagtere ikke ønsker et større renoveringsarbejde.