Se billedserie Legehelten Camilla og får smilet frem hos Holger. Foto: Kim Rasmussen

Legehelt giver god karma på børne­afdelingen

Vestegnen - 28. april 2018 kl. 07:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Camilla Vinther Olsen kan noget, som hverken forældre eller personale er i stand til. Når hun kommer en gang om ugen i børneafdelingen på Hvidovre Hospital som legehelt, så kan hun, som udefra kommende, skabe et univers af leg og bevægelse, der er helt særligt. Hun er ikke en bekymret forældre, eller en sundhedsperson, der nogle gange er nødt til at gøre ting, som er ubehagelige. Når legehelten Camilla dukker op, er det et break fra hverdagen med sygdom og behandling. Og børnene elsker det. Denne formiddag er der latter og jubel hos tre-årige Holger fra Albertslund, der glemmer alt om sygdom og i stedet har kastet sig ud i at lege med Camilla i børneafdelingens fællesrum. Efter noget tid bliver de dog afbrudt af, at en sygeplejerske kommer ind og fortæller, at nu skal Holger altså ses af en læge.

»Skal vi race ud til lægen,« spørger Camilla. Det skal hun ikke sige to gange til Holger. Han kravler hurtigt ned fra legetårnet, og tager plads på børnescooteren. Camilla har sat sig på den anden børnescooter, og sammen racer de hen til lægeværelset - og der uddeles naturligvis highfive efter racet.

Et frirum for børnene Det er tre måneder siden, at legehelten Camilla begyndte i børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Det er Børneulykkesfonden, der står bag projektet med legehelte. Idéen med ordningen er at skabe et frirum for de indlagte børn, hvor omdrejningspunktet er leg og bevægelse, og hvor sygdom og behandlinger træder i baggrunden. Børneulykkesfonden sørger selv for at ansætte legeheltene og for at rejse de nødvendige penge til ordningen. Hvidovre Hospital er, endnu, et af de få hospitaler, hvor børnene kan nyde godt af en legehelt. Det skyldes, at Hvidovre Hospital hurtigt viste interesse, da man fik henvendelsen fra Børneulykkesfonden. Det er meningen, at tilbuddet om legehelte skal udbredes til en lang række hospitaler i hele landet, hvor man har store børneafdelinger.

25-årige Camilla Vinther Olsen er fast legehelt på Hvidovre Hospital, så der er genkendelighed for de børn, som er indlagt i længere tid. Lige som de øvrige legehelte har hun en faglig, professionel baggrund for arbejdet som legehelt. Camilla har en kandidat i idræt fra Københavns Universitet.

På børnenes præmisser »Jeg elsker at stimulere børnene til bevægelse gennem leg. Jeg synes alle børn skal have mulighed for at lege og bevæge sig, også når de er indlagt her på hospitalet. Netop børnene her har brug for den glæde, som kan skabes i et univers af leg og bevægelse - og så er det samtidig med til at fastholde børnenes motoriske udvikling, mens de er indlagt,« siger Camilla Vinther Olsen.

I det univers, som hun skaber på børneafdelingen, kan alle børn være med, og alle er helte på deres egne præmisser. Legene er afpasset efter børnenes alder og hvor syge de er.

»Jeg har skumlegetøj, som er godt til forskellige motoriske lege. Og så er der jo også helt klassiske ting som bolde, sjippetov og hulahop-ringe. Det er klart, at der er en forskel på børnene alt efter alder. De mindre børn kan jeg næsten altid motivere til leg og bevægelse. Teenage-drengene skal bare have en fodbold, så er de i gang, og de unge piger vil måske helst ud at gå en tur, mens de så kan snakke,« fortæller Camilla Vinther Olsen.

Uanset alder, er hun en god rollemodel. Hun er selv vild med at hoppe rundt og give den gas, og nyder også den rolige leg.

»Jeg er et stort legebarn i en voksen krop,« som hun udtrykker det.

Hun sætter gang i legen både i fællesrummet og på stuerne - men hun vil helst forsøge at få børnene ud af hospitalsmiljøet på stuerne og ind i fællesrummet, hvis det kan lade sig gøre.

Camilla deltager ikke i plejen af børnene, men det sker, at noget kan klares, mens legen er i gang. Så det er sket, at et af de indlagte børn har fået taget en blodprøve eller blodtryksmåling, mens de har siddet på børnescooteren.

»Så siger vi bare, at nu skal den stærke arm måles,« forklarer Camilla.

Godt for børnene Klaus Børch, der er ledende overlæge på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, kalder legeheltene for et enormt godt tilbud:

»Da vi blev kontaktet af Børneulykkesfonden var vi ikke i tvivl om, at det så absolut var noget for os. Legehelten kan noget, som vi ikke kan gøre lige så godt, netop fordi vi er sundhedspersonale i forhold til børnene, med alt hvad det indebærer. Legehelten kan give børnene noget, der i højere grad ligner noget hjemmefra. Det giver børnene et afbræk i hverdagen på hospitalet, og det medvirker til en øget tryghed,« siger Klaus Børch. Han fremhæver, at børnene kan lide timerne med legehelten Camilla - og at de har godt af det.

»Den leg og bevægelse, som bliver sat i gang, er blandt andet god for børnenes motorik, så på den måde kan man sige, at aktiviteterne er med til at understøtte behandlingen. I det hele taget har børn jo godt af at lege og bevæge sig,« siger Klaus Børch.