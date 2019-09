Science spiller en stor rolle på Risbjergskolen, der i 2014 åbnede sit Newton Room.

Leg og teknologi på tværs af generationer

Vestegnen - 30. september 2019

De yngste elever på Risbjergskolen i Hvidovre og deres bedsteforældre får snart mulighed for at prøve kræfter med et projekt, der skal styrke teknologiforståelsen.

Skolen har nemlig fået 82.000 kroner af Villum Fonden til et projekt, hvor bedsteforældre og børnebørn fra 0.-3. klasse på Risbjergskolen i Hvidovre sammen skal lege, konstruere og programmere.

Forløbet vil bestå af ti historier med hver sin udfordring, hvor børnene på 30 workshops med hjælp af programmerbart Lego skal finde de bedste og mest opfindsomme løsninger på problemer fra hverdagen.

Risbjergskolen har fået pengene i forbindelse med en større uddeling, som Villum Fonden står bag. I alt har 22 projekter landet over fået bevilliget i alt 24 millioner kroner, og fælles for dem alle er, at det er projekter, som vil gøre det sjovt og virkelighedsnært for børn og unge at integrere science i deres hverdag og lave science-aktiviteter med venner og familie i fritiden.

Charlotte Hansen, naturfagsvejleder og lærer i Newton Room på Risbjergskolen, er glad for, at skolen har fået en mulighed for at udbrede kendskabet til science til flere generationer.

- Det her projekt skal skabe en nysgerrighed for teknologi, programmering og det at arbejde innovativt hos eleverne uden for undervisningen, og projektet skal have en legende tilgang til dette. At bedsteforældre også bliver inviteret indenfor i elevernes fritid på skolefritidsordningen, giver helt sikkert et nyt samtaleemne mellem bedsteforældre og elever. Eleverne kan måske lære deres bedsteforældre noget nyt, og de kan sammen skabe løsninger på problemer. Derfor bliver det virkelig interessant at følge, siger Charlotte Hansen.

Projektet forventes at gå i luften i januar 2020.

I forvejen spiller science en stor rolle på Risbjergskolen. I 2014 blev Newton Room etableret på skolen med støtte fra den amerikanske flyfabrik Boeing. Newton-rummet er et topmoderne science-lokale, hvor elever og lærere virkelig kan boltre sig i naturvidenskabens verden, og Newton Room er blevet populært hos elever fra ikke bare Risbjergskolen men også andre af Hvidovres skoler kommer ofte på besøg.