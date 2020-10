I forbindelse med et indbrud i Rødovre har Vestegnens Politi udsendt et signalement af en mulig gerningsmand.

Leder efter gerningsmand med spids næse

Rødovre er de senere dage blevet ramt af en mindre sværm af indbrud i boliger. I et enkelt tilfælde har Vestegnens Politi udsendt et signalement af gerningsmanden.

Torsdag den 1. oktober cirka klokken 22 stak en tyv af fra en villa på Rødovre Parkvej efter at have opbrudt en havedør og gået ind.

Vestegnens Politi hører gerne fra vidner, som måtte have bemærket noget mistænkeligt. Man kan ringe døgnet rundt på telefon 43861448.

I tiden mellem fredag den 2. oktober kl. 8 til søndag den 4. oktober kl. 10 blev der begået indbrud i en lejlighed på Hvidovrevej i Rødovre, og rummene var blevet undersøgt for værdier. Det stjålne er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

I løbet af en uges tid - fra fredag den 25. september kl. 10 til søndag den 4. oktober kl. 12.10 - blev et vindue brudt op til en villa på Damhus Boulevard i Rødovre. Der blev blandt andet stjålet el-værktøj og vin.

Fredag den 2. oktober mellem kl. 12.15 og kl. 15.45 blev et vindue brudt op til et rækkehus på Varnæsvej i Rødovre, og rummene blev gennemgået for værdier. Der blev blandt andet stjålet porcelænsfigurer og smykker.