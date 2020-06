Transportvirksomheden ligger på Gammelager i erhvervsområdet Ragnesminde - med boligkvarteret Vesterled som nabo.

Lastbiler ud af boligområderne

Vestegnen - 10. juni 2020 kl. 06:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportvirksomhed i Brøndby har fået grønt lys til at opstille pavilloner, hvor lastbilchauffører kan overnatte.

Det er ikke lovligt, men det finder sted i stor stil rundt om på Vestegnen:

Lastbilchauffører parkerer på villaveje og i boligområder, og overnatter i førerhusets kabine for at overholde den obligatoriske 45 timers hviletidsregel.

Det er på alle måder et problem. Mange borgere henvender sig til blandt andet kommunerne, fordi de ikke ønsker denne trafik i deres boligområde, og for lastbilchaufførerne er det en dårlig løsning - dels fordi det er ulovligt og kan koste store bøder, dels fordi de ikke har adgang til toilet og bad, eller simple køkkenfaciliteter.

Det har transportvirksomheden Jumbo Transport tænkt sig at gøre noget ved. Og nu har de fået dispensation fra Brøndby Kommune til, at de kan opstille midlertidige pavilloner, især målrettet udenlandske lastbilchauffører. Her vil der være overnatnings-, toilet- og badefaciliteter, samt simple køkkenfaciliteter.

Der er tale om et forsøg, som skal vare et år.

- Jeg synes det er godt, at virksomheden tager ansvar i denne sag. Forsøget vil vise, om vi kan få lastbilerne ud af boligområderne, ved at chaufførerne får nogle faciliteter, de kan bruge. I dag er det sådan, at borgere jævnligt henvender sig til kommunen på grund af parkerede lastbiler, og det problem kan forsøget her måske løse, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby, Vagn Kjær-Hansen (SF).

- Det er klart, at vi vil følge forsøget tæt, og se på virkningen, understreger Vagn Kjær-Hansen.

I teknik- og miljøudvalget stemte SF, Dansk Folkeparti og Venstre for at give dispensation til opstilling af pavillonerne. Imod var Socialdemokratiet.

- Det var der som sådan ikke noget dramatik i. Vi er simpelthen bekymret for, at denne her dispensation vil danne præcedens fremadrettet, og at flere transportvirksomheder ønsker at opstille lignende pavilloner, forklarer Finn Andersen (S).

- Nu vil vi følge udviklingen nøje, og vi får i hvert fald afprøvet, om denne løsning vil kunne mindske problemerne med lastbilparkering i boligområder, tilføjer Finn Andersen.

Jumbo Transport ligger i erhvervsområdet Ragnesminde, der støder op til et parcelhusområde. Blandt andet her er der problemer med lastbilparkering.

Årsagen er den enkle, at EU tidligere i år har indført nye skærpede regler. De indebærer, at chauffører hver uge skal holde et ugehvil med fri i 45 timer i træk - og det skal vel at mærke være uden for lastbilen. Lastbilchaufførerne må med andre ord ikke overnatte i førerhuset, når de har ugehvilet på 45 timer.

Det omgås dog at mange, især udenlandske lastbilchauffører, som parkerer lastbilen i blandt andet boligområder, og så bruger kabinen i førerhuset - uden at have adgang til toilet og bad.