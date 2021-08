Se billedserie 4-årige Walter er begejstret.

Lasse tryller latter frem hos syge børn: - At få dem til at glemme sygdommen gør mig glad

Vestegnen - 24. august 2021 kl. 12:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Pjerrots tryllepris 2021 blev lørdag den 21. august afholdt på Bakken og Lasse K. fra Glostrup vandt for 2. år i træk. Han har sin gang på Hvidovre hospitals børneafdeling. Læs artiklen fra sidste år, hvor Lasse også fik prisen. Og i øvrigt friede til sin kæreste ved overrækkelsen:

Lasse K. fra Glostrup er landets bedste børnetryllekunstner, og det giver smil blandt andet på børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Hedvig på fem år slår en smittende skraldlatter op og kaster sig tilbage i sofaen af grin. Sygdom og droppet i hånden er totalt glemt.

Over for hende står børnetryllekunstneren Lasse K. og puster balloner op.

- Det er meget nemmere at puste ballonen op, når den strækkes først. Hvis du holder her, så tager jeg den anden ende, siger Lasse K.

Hedvig tager fat, og Lasse K. tager nogle skridt tilbage i rummet, mens ballonen strækkes og strækkes. Indtil Hedvig ikke kan holde fast længere og er nødt til at slippe. Med et smæld rammer ballonen Lasse K. bagi, og Hedvig er ved at dø af grin.

Vi er på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, som Lasse K. via samarbejdet med KidsAid Danmark besøger med jævne mellemrum. Her giver han de indlagte børn og deres familier et pusterum fra sygdom og hospitalshverdag.





Har vundet titler Den 41-årige Lasse Kristensen bor til daglig i Glostrup sammen med sin kæreste.

Trylleriet har været en interesse siden han var ung og blev medlem af en trylleforening. De seneste 10-15 år er det blevet mere og mere seriøst, og i dag er han semiprofessionel, og leverer shows til blandt andet familiearrangementer, til julefrokoster eller til underholdning i et butikscenter.

Lasse K. har siden år 2000 været medlem af Magisk Cirkel Danmark, der er landets største trylleforening.

I Danmark er det svært at leve af at være tryllekunstner, uanset hvor dygtig man er, så ved siden af sine shows, har Lasse Kristensen et almindelig security-job i lufthavnen.

Men dygtig, det er Lasse K. Han har i to år vundet titlen som Danmarks bedste børnetryllekunstner, og i slutningen af august blev han kåret som Årets Børnetryllekunstner ved den årlige tryllekonkurrence »Pjerrots Børnetryllepris« på Bakken.

Grin med små virkemidler Når Lasse K. besøger børneafdelingen på Hvidovre Hospital, er det ikke med et udstyrsstykke. Han ifører sig sit sorte tryllekunstner-kostume med de store, farvede prikker og de lysende sko. Med sig har han en en stor mavetaske med hundredevis af balloner i alle mulige farver.

Han tryller blomster, sværd, laserpistoler og alle mulige figurer frem til børnene - eller han puster smiley-balloner op. Og ind imellem tryller han også med sine fingerlys - vupti, så er der lys på maven, så under skoen. Børnene jubler og prøver at fange lyset...

Korttricks og meget andet er også en del af Lasse K.'s trylleri, men alt er afpasset situationen, og de børn, det hele handler om.

Givende Lasse K. har ikke et øjeblik fortrudt ordningen med at besøge børnene på Hvidovre Hospital.

- Hvis jeg kan få smilene frem hos både børn og forældre, så giver det også mig noget. Der var engang en forældre, der sagde, at det var længe siden hun havde set sin dreng grine så meget. At få sådan en bemærkning, eller få en krammer, det er bare det hele værd, siger Lasse K.

Nogle børn ser han kun en enkelt gang, andre møder han flere gange, fordi børnene er indlagt i længere tid, og så er gensynsglæden stor.

- Hvis jeg kan få børnene til for en stund at glemme, hvorfor de er her, så er jeg også glad.

Lasse K. har et nærvær og en kontakt med børnene, som er helt specielt. Det hele foregår i børnehøjde, afpasset efter de enkelte børn. Han er ikke så stiv i sine bevægelser - og han er frem for alt ikke bange for at gøre grin med sig selv. Og selv den mest generte pige eller dreng bliver efterhånden blødt op.

Øvelse gør mester Man bliver ikke Danmarks bedste børnetryllekunstner, uden at øve sig og forberede sig.

Så Lasse K. øver sig i hjemmet i Glostrup, og han er også ude i børneinstitutioner for at teste sine shows af, og mærke, om alt fungerer.

- Børn er meget direkte, og der er kontant afregning. Hvis de synes det er sjovt og underholdende, så bliver de siddende. Hvis de keder sig, så rejser de sig og går, som Lasse K. udtrykker det.

Lasse Kristensen rejser også gerne ud i verden og mødes med andre tryllekunstnere ved kongresser og workshops, blandt andet for at hente ny inspiration til sine shows.

Det er dog ikke kun børn, som Lasse K. tryller for. Også de voksne får han til at grine og undres, fx i forbindelse med firmaarrangementer og lignende.

Vil man læse mere om Lasse K. og hans shows, kan man kigge forbi www.lassek.dk