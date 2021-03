To sydamerikanske mænd er blevet idømt langvarige straffe for organiseret indbrudskriminalitet.

Langvarige straffe for organiseret indbrud

De to mænd er samtidig blevet udvist for bestandig.

To sydamerikanske mænd er i Retten i Glostrup blevet idømt to og et halvt års fængsel og to år og tre måneders fængsel for et stort antal indbrud blandt andet på Vestegnen.

Mændene på 35 og 47 år, var tiltalt for at have begået over 25 indbrud i sommeren og efteråret 2020.

Indbruddene var sket rundt om på Sjælland - blandt andet i Høje-Taastrup, Brøndby og Hvidovre.

På baggrund af efterforskning fandt politiet et stort antal koster og det førte til yderligere efterforskning mod de to mænd, hvor politiet fik identificeret mange af indbruddene og derved også kunne levere en stor del af kosterne tilbage til rette ejermand.

Efterforskningen skete i samarbejde mellem Københavns Politi og Vestegnens Politi.

- Det er anklagemyndighedens vurdering, at de to mænd alene var kommet til Danmark for at begå indbrud - og dette var retten enig i. Sammenholdt med det store antal indbrud de havde begået, vurderede retten, at der var tale om organiseret indbrud og i det lys skal man se straffene, siger anklageren i sagen, Cecilie Mee Hansen fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

De to mænd modtog begge deres domme.