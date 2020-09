En BRT 200S-løsning kræver, at staten er med til at betale, lyder det fra borgmestrene i både Hvidovre og Rødovre.

Lang vej mod hurtige busser

Vestegnen - 21. september 2020 kl. 06:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der nu ligger en første analyse om mulighederne for at opgradere buslinje 200S til en såkaldt BRT-linje, hvor busserne kører i egne spor og derfor kommer hurtigere frem og til tiden, så skal man ikke forvente et første spadestik lige med det samme.

Der skal investeres mindst en milliard kroner i denne løsning, og de penge findes ikke i de berørte kommuner. Dertil kommer, at der i forvejen er et ønske om, at metroen føres til Hvidovre og Rødovre.

Staten skal være med - Det er nødvendigt, at staten er med til at finansiere et sådant projekt, understreger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Hun peger på, at kommunerne på Vestegnen ikke har samme muligheder, som det er tilfældet med fx metroen i hovedstaden, hvor der er solgt jord til byudvikling og hvor indtægterne så er gået til metrobyggeri.

- Jeg kan sagtens se idéen i en BRT-løsning for linje 200S. Den indebærer mange fordele, og det er netop nødvendigt med hyppighed og hastighed, hvis man skal flytte folk over i den kollektive trafik, siger Helle Adelborg.

Hun understreger, at det set med Hvidovre-øjne er meget vigtigt, at en eventuel BRT 200S stopper ved Friheden Station.

Visionen om en BRT 200S kommer på et tidspunkt, hvor både Hvidovre og Rødovre kommuner er stærkt optaget af en metroløsning.

De to kommuner arbejder på at få en metrogren fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital, og derfra videre til Rødovre Centrum. Et projekt til godt ni milliarder kroner.

Her kunne en BRT 200S-løsning også spille en rolle - i hvert fald på den del af strækningen, hvor linjeføringen ikke er sammenfaldende.

- Jeg så gerne, at man fik lavet en langsigtet plan for disse infrastrukturprojekter, siger Helle Adelborg.

Metro er førsteprioritet I Rødovre vurderer borgmester Britt Jensen, at de første skitser til en BRT 200S ser lovende ud, men gør også opmærksom på, at Rødovre har et stærkt ønske om metro.

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle den kollektive trafik, så det bliver et attraktivt alternativ til bilen. Det er derfor, vi har været positive over for, at Movia har lavet analysen. Nu skal vi se nærmere på den, siger hun.

- Jeg tror, det er afgørende, at oplevelsen for passagererne bliver mere som at tage en letbane eller metroen i stedet for en traditionel bus. De første skitser ser lovende ud, og der er ingen tvivl om, at det kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv for mange Rødovre-borgere, tilføjer hun.

Rødovres borgmester slår fast, at en BRT 200S til en milliard kroner er helt urealistisk, hvis ikke staten betaler for den.

Og så slår Britt Jensen fast:

- Der skal ikke herske tvivl om, at vores førsteprioritet fortsat er metro til Rødovre. Men vi holder selvfølgelig alle muligheder åbne i forhold til at forbedre den kollektive trafik, siger hun.

Forslag om metro Rødovre og Hvidovre kommuner fremlagde i maj 2019 forslag om en metrolinje til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum. Et projekt, som vil kunne være med til at løse en del af hovedstadsområdets trængselsproblemer.

Ifølge beregninger, vil op imod 30.000 passagerer benytte en sådan metrolinje.

Kommunerne har blandt andet argumenteret med, at Hvidovre Hospital er ved at blive udvidet til et supersygehus, med alt hvad det indebærer af stigende besøgstal af både patienter og pårørende, samt medarbejdere.

Og baggrunden for, at metroen skal fortsætte til Rødovre, er blandt andet, at Rødovre er Danmarks 3. tættest befolkede kommune, og samtidig en af de kommuner med størst befolkningstilvækst. Samtidig tiltrækker Rødovre Centrum, som er et af Hovedstadens største indkøbscentre, tusindvis af kunder hver dag.