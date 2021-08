Fredag den 20. august afholder kunstmuseet Arken igen sin traditionsrige Sanddag, hvor børn bygger fantasifulde sandskulpturer på stranden ved museet. I år i et corona-tilpasset nyt format, der blandt andet byder på et besøg fra ?lampefolket? inspireret af de knaldrøde lygtepæle langs den nyåbnede ArkenWalk. Foto: Tina Agnew

Lampefolket er med til sanddag

Vestegnen - 18. august 2021 kl. 19:13 Kontakt redaktionen

På fredag den 20. august er det igen tid for børn fra Vestegnen og Storkøbenhavn til at pakke skovle, spande og andre sandredskaber og drage mod Ishøj Strand ved kunstmuseet Arken. Her bliver den årlige Sanddag holdt. Sidste års Sanddag blev aflyst på grund af corona-pandemien, men i år vender den populære tradition tilbage i et nyt og mindre format. Forsamlingsloftet betyder, at max. 500 børn kan deltage, hvor tidligere Sanddage har samlet flere end 1.500 børn. Leder af Arken Undervisning Katrine Pedersen ser imidlertid også muligheder i det ændrede format:

- Vi har længe ønsket at arbejde med at styrke følelsen af fællesskab for børnene og af at være del af en fælles oplevelse på Sanddagen, og det får vi mulighed for at afprøve med 'Lampefolkets sandværksteder". Katrine Pedersen fortsætter:

- Det kan være svært for nogle børn at sætte ord på de tanker og følelser, der opstår, når man oplever at leve under en pandemi - og her spiller kunsten og de æstetiske fællesskaber en vigtig rolle.

Fejrer lampefolket De finurlige, knaldrøde lygtepæle af kunstneren Jeppe Hein, som nu pryder og oplyser ruten mellem Ishøj Station og Arken, er afsættet for dette års tema 'Lampefolkets sandværksteder'. I samarbejde med Act-Fact Copenhagen optræder 'lampefolket' i røde kostumer og interagerer med børnene både på stranden og i vandet via paddleboards. Imens sætter trommeorkesteret Slagkraft lyd til og involverer undervejs børnene i musikken. I sandværkstederne skal børnene bygge, forme, grave og pynte med sand for at fejre lampefolket og give dem energi til at lyse hele det kommende efterår.