Lakridskonge skal lave spiritus

Vestegnen - 31. maj 2020 kl. 13:43 Af Kasper Ellesøe

Virksomheden Lakrids by Bülow, som holder til på Avedøre Holme, skal ikke længere kun holde sig at lave lakrids.

I stedet har virksomheden, der blev startet af Johan Bülow på Bornholm i 2007, investeret i at lave spiritus.

Helt konkret lancerer man nu en økologisk lakridslikør med et twist af kakaobønner under navnet "Fortified Liquorice". Og forventningerne er store.

- Vi har siden dag ét skabt en helt ny lakridskategori, som vi hele tiden ændrer og udvider rammerne for. Vi har længe haft lysten til at bevise, at lakrids som smag kan begå sig på højeste niveau i andet end konfekture. Derfor er vi efter to års udvikling nu klar med lanceringen af "Fortified Liqourice", hvor vi har taget vores grund-DNA, den sensoriske oplevelse af lakrids og chokolade, og skabt en likør tilpasset det internationale marked, siger kreativ direktør og grundlægger Johan Bülow og fortsætter:

- Vi kommer med et utrolig stærkt udviklet produkt, som vi starter med at lancere med fokus på de europæiske markeder. Men ambitionen er, at likøren om tre til fire år skal være en væsentlig vækstdrivende motor for hele forretningen, siger han.

Nyheden om også det nye produkt kommer samtidig med præsentationen af årsregnskabet for 2019.

Her skete der en vækst i omsætningen på 16 procent i forhold til 2018, så den samlet er på 218 millioner kroner. Overskuddet er på 29,4 millioner kroner, og det gør det til det bedste i virksomhedens historie.

Resultatet kommer på baggrund af en omfattende rebranding med fokus på bæredygtighed og en ny global vækststrategi, der skal sikre fortsat øget salg, ekspansion og internationalt kendskab til den danske lakrids.

- 2019 var et definerende år i vores historie, hvor vi skiftede ud i vores navn, tog store skridt i en mere bæredygtig retning med lakridsdåser i 100 procent genbrugt plast og rebrandede virksomheden til en mere international profil. Vi har meget hurtigt oplevet en stærk positiv afsmitning af vores nye strategi, hvor vi er lykkedes med at vinde nye markedsandele uden for Danmark, der efterspørger dansk kvalitetslakrids. Samtidig har vi formået at opbygge en meget loyal og voksende international kundebase, siger administrerende direktør Fredrik R. Nilsson På grund af coronavirus er forventning en lavere vækst i 2020 i forhold til 2021.