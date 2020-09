Lagde kortene på bordet i amfetaminsag: Ti måneder i fængsel

Efter et troværdigt tip om, at der foregik narkohandel på en adresse, rykkede Vestegnens Politi ud til mandens lejlighed i Hvidovre og foretog en ransagning. Her blev der fundet en større mængde amfetamin. Den 35-årige mand blev derfor anholdt og sigtet.

Under opholdet i arresten fik manden det imidlertid dårligt, og han måtte indlægges på hospitalet. Derfor blev han 15. september af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, fremstillet i grundlovsforhør uden at være til stede - in absentia - og blev fængslet. Det betød, at han igen skulle fremstilles i grundlovsforhør, når han var rask nok.